O Ses Türkiye başlıyor: İlk bölümünün yayın tarihi belli oldu!

O Ses Türkiye başlıyor: Milyonların ilgiyle takip ettiği ve merakla beklenen O Ses Türkiye adlı yarışma programının ilk bölüm fragmanı da yayınlandı.

Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda yer alacağı O Ses Türkiye yeni sezonuyla 8 Şubat Cumartesi 20.00'de TV8'de ekranlarda olacak.

Yayınlandığı her sezon ilgiyle takip edilen ve iddialı yarışmacılarıyla adından söz ettiren O Ses Türkiye için geri sayıma geçildi.

Son olarak 2022 yılında ekranlarda olan O Ses Türkiye'nin Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin yer alacak.

İLK BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Milyonların ilgiyle takip ettiği ve merakla beklenen O Ses Türkiye adlı yarışma programının ilk bölüm fragmanı da yayınlandı.

Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda yer alacağı O Ses Türkiye yeni sezonuyla 8 Şubat Cumartesi 20.00'de TV8'de ekranlarda olacak.

Eğlenceli anların yaşandığı ve birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı O Ses Türkiye'nin bu sezonki jüri kadrosunda bulunan Melike Şahin, geçtiğimiz günlerde yarışma hakkında ilk kez konuşmuştu.

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MELİKE ŞAHİN: ŞOKU ATLATABİLMİŞ DEĞİLİM

Jüri koltuğunda ilk kez oturacağı için büyük bir heyecan içinde olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetmişti;

"İnanılmaz hala şoku atlatabilmiş değilim. Çok eğlenceliymiş, çok keyifliymiş. Şimdi tabi ben en acemileri olduğum için bir süre 'nasıl olacak?' diye panikledim. Ama Hadise, Gökhan ve Beyazıt o kadar tatlı ve yardımcı ki. Sürekli bir destek halindeyiz birbirimize. Tatlı kapışmalar da oluyor. Ben tabii tam ısınamadım ama beni şöyle bir bekleyin 5. ya da 6. bölümde akacağım gibi hissediyorum"

"TEKLİF GELDİĞİNDE ÇOK ŞAŞIRDIM"

Yarışma için teklif aldığında yaşadığı şaşkınlığı anlatan Melike Şahin, "Çok şaşırdım. 'Yani ben ne alaka' diye düşündüm. Sonra enine boyuna düşününce 'ya neden olmasın, çok eğlenceli bir şeye benziyor' dedim. Gerçekten de öyleymiş ama" ifadelerini kullanmıştı.

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