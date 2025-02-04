Siirt Belediyesi'ne operasyon: Terör örgütüyle bağlantılı, 35 kişinin iş akdi feshedildi!

Siirt Belediyesi'ne önceki yönetim tarafından usulsüz alındıkları ve terör örgütleriyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 35 kişinin iş akdi feshedildi.

Siirt Belediyesi'nden yapılan açıklamada Siirt Belediyesi Personel Anonim Şirketi bünyesine yakın zamanda alınan 35 kişinin iş akdinin feshedildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada bu 35 kişinin işe alımında usulsüzlük tespit edildiği belirtildi "İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar"a uyulmadığı, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmadığı aktarılan açıklamada, bu süreçte "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uyulmadan ve Türkiye Çalışma ve İş Kurumuna (İŞKUR) personel işe alım ilanı bildirimi yapılmadan işe alımlarının usulsüz olarak gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada işe alınan kişilerin terör faaliyetleriyle iltisaklı oldukları, adli suç kayıtlarının bulunduğu, bir kısmının da adli makamlarca soruşturmalarının devam ettiğinin belirlendiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca DEM Partili bir belediye meclisi üyesinin babası olduğu tespit edilen 76 yaşındaki bir kişinin de beden işçisi olarak usulsüz şekilde işe alındığının tespit edildiği belirtildi.

SİİRT BELEDİYESİ'NE YENİ GÖREVLENDİRME

29 Ocak'ta Siirt Belediyesi Eş Başkanı Sofya Alağaş'a verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının ardından Siirt Valisi Kemal Kızılkaya belediye başkan vekili olarak görevlendirilmişti.

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Alağaş, gazetecilik yaptığı dönemde hakkında "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla açılan dava nedeniyle hapis cezası almıştı.

İçişleri Bakanlığı Alağaş'ın "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" aldığı hapis cezası nedeniyle görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Kaynak: TRHaber

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