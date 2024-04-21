O banka kampanya başlattı! Başvuruna 10 bin TL verilecek

Finans sektörünün önde gelen oyuncularından biri olan Akbank, müşterileri için harika bir kampanya başlatıyor. Yeni bir kampanya olan "Davet Et Kazan", mevcut müşterilerin yakındaki potansiyel müşterileri bankaya yönlendirmeleri halinde cömert ödüller kazanmalarını sağlıyor.

Akbank, 1 Nisan 2024'ten 30 Nisan 2024'e kadar devam edecek olan bu özel promosyonda mevcut müşterilerine 10.000 TL değerinde ödül verecek. Kampanya boyunca, her davet edilen yeni müşteri için belirli bir ödül miktarı mevcut müşterilere dağıtılacak.

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Kampanyanın özellikleri arasında, 1 Nisan 2024'ten 30 Nisan 2024 tarihleri arasındaki geçerlilik süresi ve ödül miktarı 10.000 TL'ye kadardır. Mevcut müşteriler ve yeni müşteriler bu süre ve sınırlamalar boyunca ödüllendirilebilir.

Akbank yetkilileri, kampanyanın ayrıntılarını müşterilere sunarken, mevcut müşterilerin ve yakındaki potansiyel müşterilerin bu fırsattan haberdar edilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Ek olarak, kampanyaya katılmak isteyenlerin banka şubelerine veya resmi internet sitesine başvurarak daha fazla bilgi edinebileceğini söylemek gerekiyor.