Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var programında şoke eden itiraf! İzleyenlerde sunucu da şaştı kaldı! "İmkanın varsa boşan"

Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var programına bağlanan bir ismini vermek istemeyen bi izleyici kocasını ifşa etti. 3 yıllık eşinin, başka kadınlarla aldattığını ifade eden kadın, birde gayrimeşru bir çocuğunu olduğunu söyledi. Televizyon karşısındaki izleyicilerde stüdyodakilerde ağzı açık kaldı. Programın konuğu olan iletişim uzmanı Sevda Türküsev, "imkanın varsa boşan" diyerek tavsiye verdi.

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Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var programında şoke eden itiraf! İzleyenlerde sunucu da şaştı kaldı! "İmkanın varsa boşan"

Beyaz TV'de hafta içi her gün saat 11.00'de yayınlanan Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var programına telefonla bağlanan bir izleyici olay yaratacak günlerce konuşulacak itiraflarda bulundu.

Canlı yayına bağlanan kadın, kocasını nasıl aldattığını aktardı.

Stüdyodakiler durum karşısında ne diyeceklerini bilemezken Nur Viral: Bu nasıl bir gevşeklik. Küçük dilimizi yuttuk" diyerek tepki" gösterdi.

"GAYRİMEŞRU BİR ÇOCUĞU VAR"

İsmini vermeden eşi tarafından maruz kaldıklarını anlatan kadın seyirci, "Ben 32 yaşında 2 çocuk annesiyim. İkinci evliliğimi yaptım. İkinci evliliğimde eşim sosyal medyadan tanıdığı kişilerle sürekli konuşuyor. Yani beni aldatıyor. İlk konuştuğu yakaladığım kişi eskiden birlikte olduğu kişi. Ondan gayrimeşru bir çocuğu var. Onu yakaladığımda sordum ve ismini söyledi kendisi anlattı bir kızı olduğunu. Ben 10 yıllık ilk evliliğimi ihanet yüzünden bitirdim. Eşimi konuşmalarına rağmen affettim. Genelde daha önce birlikte olduğu kadınlarla da konuşmaya devam ediyor ve ben bunları yakalıyorum. Ben evlenirken başka bir kadından çocuğu olduğunu bilmiyordum. Aynı zamanda bu kadın bana sosyal medyadan ulaşmaya çalışıyor sürekli" dedi.

"İMKANIN VARSA BOŞAN"

Programın konuğu olan iletişim uzmanı Sevda Türküsev ise mağdur kadına tavsiye vererek şunları söyledi: "Genelde erkeklerin sosyal medya üzerinden tanıdığı ya da tanımadığı kadınlarla konuşma hastalığı var. İlla fiziksel bir aldatma olması gerekmiyor. Çok iğrenç bir ilişki. Eğer imkanın varsa hemen boşan bu adamdan. Bir şey olmaz. Niye uğraşıyorsunuz? Çocuk yapmadan boşan kardeşim. Rezil bir şey."

NUR VİRAL: BU NASIL BİR GEVŞEKLİK

Duydukları karşısında ağzı açık kala Nur Viral ise "Bu nasıl bir şey? Böyle bir evlilik olur mu? Yalanlar üzerine kurulmuş. Adam kendi çocuğunu senden saklıyor. Karşı taraftaki kadın da bir tuhaf. Sen niye kadına ulaşmaya çalışırsın? Bu nasıl bir gevşeklik. Duyduklarım karşısında küçük dilimizi yuttuk. Bu adamların her yerde çocuk yapıp sonra sahip çıkmaması..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com

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