Milliyetçi Hareket partisine yakınlığı ile bilinen ve aynı zamanda gazeteci olan ve televizyon kanallarına çıkarak özelikle siyasi alandaki analiz ve yorumlarını açıklayarak izleyicilerin dikkatini çekerek Nur Tuğba Aktay kimdir, nerelidir, ne mezunudur, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Nur Tuğba Aktay'ın biyografisi.

NUR TUĞBA AKTAY KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Türk siyaset sahnesinde adını sıkça duyuran isimlerden biri olan Nur Tuğba Aktay, 1979 yılında Ankara'da doğdu. Gazetecilik alanındaki kariyerine başladıktan sonra siyasete adım atan Aktay, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) önemli görevler üstlendi ve siyasi kariyerinde etkili bir şekilde ilerledi. Ankara'da doğan Nur Tuğba Aktay, 1979 doğumlu olup, 2024 itibariyle 45 yaşındadır.

Aktay, siyasi kariyerine MHP'de uzun yıllar görev alarak şekillendirdi. Parti içinde önemli görevler üstlenen ve parti değerlerine olan bağlılığıyla tanınan Aktay, özellikle kadınların siyasette daha etkin bir rol oynaması konusunda çaba gösterdi. MHP'nin Merkezi Yönetim Kurulu'na (MYK) seçilen kadın adaylardan biri olan Aktay, parti içindeki güçlü duruşuyla dikkat çekti. Nur Tuğba Aktay, gazeteci Murat Aktaş ile 2009 yılında evlenmiştir. Çiftin 2011 yılında bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.