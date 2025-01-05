Nijerya basını duyurdu! Osimhen Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı
Sezon başında kiralık olarak Napoli'den Galatasaray'a transfer olan ve gösterdiği performans ile taraftarın sevgilisi olan Victor Osimhen için Nijerya basınının Galatasaray'a veda edeceği duyurarak gideceği takımı açıkladı.
Galatasaray'ın sezon başında büyük ses getirerek Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
NİJERYA BASINI GİDECEĞİ TAKIMI AÇIKLADI
Avrupa devlerinin radarında olan Osimhen ile ilgili yeni bir iddia ülkesi Nijerya'dan geldi.
ThePapers kaynaklı habere göre; Osimhen, Manchester United'a transfer olmaya hazırlanıyor.
OSİMHEN TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Manchester United'ın, İngiliz yıldız Marcus Rashford'u takasta kullanarak transferi bitirmek istediği aktarıldı.
Suudi Arabistan'dan gelen haftalık 675 bin sterlin teklifini reddeden Osimhen'in, Manchester United'a sıcak baktığı öne sürüldü.
Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'in de Victor Osimhen'i kadrosunda görmek istediği ve Nijeryalı süper yıldızın bu ay içerisinde İngiliz devine transfer olabileceği aktarıldı.
VİCTOR, MANCHESTER'A TRANSFER OLACAK!
ThePapers'a konuşan Osimhen'e yakın bir kaynak yaptığı açıklamada Napoli'nin anlaşmayı kabul etmesi halinde yıldız futbolcunun Manchester United'a transfer olacağını söyledi.
Kaynak açıklamasında "Victor gidecek. İngiltere'de kırmızı renkleri giyebilir. Şimdiden hamleler var ve o da bunu istiyor" dedi.
Kaynak:Bölge Gündem Haber