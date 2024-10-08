Filistin mücadelesinde etkin bir rol oynayan, filistinli bir akademisyen olan Nihad Abunasser katıldığı televizyon programlarında çok dikkat çekici analiz ve yorumları ile izleyicilerin dikkatini çekerek Nihad Abunasser Nihad Abunasser kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, uzmanlık alanı nedir? diye merak ederek araştırmaya başladı. İşte Nihad Abunasser'in biyografisi.

NİHAD ABUNASSER KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Nihad Abunasser 8 çocuklu geniş bir aileden geliyor ve kardeşlerinden biri bir süre İsrail hapishanelerinde esir tutuldu. Nihad Abunasser, Amerika'nın İsrail yanlısı politikalarını eleştirirken, Filistin'de yaşanan baskı ve işgal gibi zorluklara dikkat çekiyor. Özellikle Filistinli gençlerin yaşadığı zorluklara, sürekli kısıtlamalara ve özgürlük eksikliğine vurgu yapıyor.

NİHAD ABUNASSER NELER YAPIYOR?

Türkiye'deki öğrenciliğiyle ilgili olarak Türk gençliğinden ve ülkeden sevgiyle bahsediyor. Türkiye'deki eğitimi sırasında öğrencilerle iyi ilişkiler kurduğunu ve Türk insanının sıcaklığını hissettiğini ifade ediyor. Filistin'deki yaşam koşullarını, duvarın getirdiği sınırlamaları ve Amerikan politikalarının etkisini vurgulayarak Müslüman ülkeler arasında daha fazla birlik ve dayanışma çağrısında bulunuyor.

Nihad Abunasser Kimdir? Abunasser nereli? kaç yaşında?

NİHAD ABUNASSER TÜRKİYE'DE NE YAPIYOR?

Son olarak ailesinin, içinde bulundukları zorlu koşullara rağmen tarım işçiliği yaparak geçimini sağlama çabasından söz ediyor. Tutuklu kardeşiyle sınırlı iletişim kurmalarına rağmen bu durumu zorlukla ama metanetle atlattıklarını ileri sürüyor. Yüksek lisansını Çankaya Üniversitesi'nde, doktora eğitimini ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamlayan Nihad Abunasser, şu anda TÜBİTAK'ta program koordinatörü olarak çalışıyor