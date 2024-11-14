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'Narkoçelik' operasyonu nefes kesti: Çok sayıda şüpheli zehir taciri yakalandı!

Son dakika haberini, İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-48' operasyonlarında 1780 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

'Narkoçelik' operasyonu nefes kesti: Çok sayıda şüpheli zehir taciri yakalandı!
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Son dakika haberini, İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son 2 hafta içerisinde düzenlenen 'Narkoçelik-48' operasyonlarında 1780 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

'Narkoçelik' operasyonu nefes kesti: Çok sayıda şüpheli zehir taciri yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son 2 hafta içerisinde düzenlenen 'NARKOÇELİK-48' operasyonlarında; 4 ton 887 kilo uyuşturucu madde, 9 milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildi." dedi.

'Narkoçelik' operasyonu nefes kesti: Çok sayıda şüpheli zehir taciri yakalandı!

Bakan Yerlikaya, "1780 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı." açıklamasında bulundu.

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Kaynak:AA

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