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Altın fiyatları şok etmeye devam ediyor! Altın daha da düşer mi? güncel altın fiyatları ne kadar ( 14 Kasım 2024)

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Altın fiyatları şok etmeye devam ediyor! Altın daha da düşer mi? güncel altın fiyatları ne kadar ( 14 Kasım 2024)
ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın kripto paranın önünü daha da açacağı yönündeki açıklamalar doların yükselmesi altının hızla düşmesine neden oldu. Altın yatırımcıları altının daha ne kadar düşeceğini yukarı doğru ne zaman çıkacağını merak ederek araştırıyor. Peki altın daha da düşer mi ne zaman çıkışa geçer? 14 Kasım 2024 Perşembe güncel altın fiyatları ne kadar? Gram çeyrek...
Altın fiyatları şok etmeye devam ediyor! Altın daha da düşer mi? güncel altın fiyatları ne kadar ( 14 Kasım 2024) 1 111

GRAM ALTIN BUGÜN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 2.824,94

SATIŞ(TL) 2.825,25

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.843,35 -0,64 %

Altın fiyatları şok etmeye devam ediyor! Altın daha da düşer mi? güncel altın fiyatları ne kadar ( 14 Kasım 2024) 2 211

BUGÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.802,00

SATIŞ(TL) 4.865,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.891,00 -0,53 %

Altın fiyatları şok etmeye devam ediyor! Altın daha da düşer mi? güncel altın fiyatları ne kadar ( 14 Kasım 2024) 3 311

BUGÜN YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 9.605,00

SATIŞ(TL) 9.724,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.776,00 -0,53 %

Altın fiyatları şok etmeye devam ediyor! Altın daha da düşer mi? güncel altın fiyatları ne kadar ( 14 Kasım 2024) 4 411

BUGÜN TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.280,23

SATIŞ(TL) 19.658,71

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.656,03 0,01 %

Altın fiyatları şok etmeye devam ediyor! Altın daha da düşer mi? güncel altın fiyatları ne kadar ( 14 Kasım 2024) 5 511

BUGÜN CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.213,00

SATIŞ(TL) 19.383,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.484,00 -0,52 %

Altın fiyatları şok etmeye devam ediyor! Altın daha da düşer mi? güncel altın fiyatları ne kadar ( 14 Kasım 2024) 6 611

BUGÜN ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 2.554,92

SATIŞ(USD) 2.555,36

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.573,84 -0,72 %

Altın fiyatları şok etmeye devam ediyor! Altın daha da düşer mi? güncel altın fiyatları ne kadar ( 14 Kasım 2024) 7 711

BUGÜN KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 87.300,00

SATIŞ(USD) 87.350,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 87.250,00 0,11 %

Altın fiyatları şok etmeye devam ediyor! Altın daha da düşer mi? güncel altın fiyatları ne kadar ( 14 Kasım 2024) 8 811

BUGÜN 22 AYAR ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.688,22

SATIŞ(TL) 2.839,78

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.854,05 -0,50 %

Altın fiyatları şok etmeye devam ediyor! Altın daha da düşer mi? güncel altın fiyatları ne kadar ( 14 Kasım 2024) 9 911

BUGÜN 14 AYAR ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 1.595,52

SATIŞ(TL) 2.432,74

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.442,51 -0,40 %

Altın fiyatları şok etmeye devam ediyor! Altın daha da düşer mi? güncel altın fiyatları ne kadar ( 14 Kasım 2024) 10 1011

BUGÜN ATA ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.882,74

SATIŞ(TL) 20.382,35

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.379,57 0,01 %

Altın fiyatları şok etmeye devam ediyor! Altın daha da düşer mi? güncel altın fiyatları ne kadar ( 14 Kasım 2024) 11 1111

ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDER Mİ?

Uzmanlardan Düşüş Yorumu

Piyasa uzmanlarına göre, altın fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olup olmadığına dair bir belirsizlik hâkim. Enflasyon ve küresel ekonomideki risklerin devam etmesi, altına olan talebi geçici olarak azaltmış olabilir. Ancak, bu gerilemenin kalıcı olmadığı ve altının uzun vadede toparlanabileceği ifade ediliyor.

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