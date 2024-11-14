Altın fiyatları şok etmeye devam ediyor! Altın daha da düşer mi? güncel altın fiyatları ne kadar ( 14 Kasım 2024)
Altın fiyatları şok etmeye devam ediyor! Altın daha da düşer mi? güncel altın fiyatları ne kadar ( 14 Kasım 2024)
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ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın kripto paranın önünü daha da açacağı yönündeki açıklamalar doların yükselmesi altının hızla düşmesine neden oldu. Altın yatırımcıları altının daha ne kadar düşeceğini yukarı doğru ne zaman çıkacağını merak ederek araştırıyor. Peki altın daha da düşer mi ne zaman çıkışa geçer? 14 Kasım 2024 Perşembe güncel altın fiyatları ne kadar? Gram çeyrek...