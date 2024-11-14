Altın fiyatları şok etmeye devam ediyor! Altın daha da düşer mi? güncel altın fiyatları ne kadar ( 14 Kasım 2024)

ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın kripto paranın önünü daha da açacağı yönündeki açıklamalar doların yükselmesi altının hızla düşmesine neden oldu. Altın yatırımcıları altının daha ne kadar düşeceğini yukarı doğru ne zaman çıkacağını merak ederek araştırıyor. Peki altın daha da düşer mi ne zaman çıkışa geçer? 14 Kasım 2024 Perşembe güncel altın fiyatları ne kadar? Gram çeyrek...

1 11 GRAM ALTIN BUGÜN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 2.824,94 SATIŞ(TL) 2.825,25 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.843,35 -0,64 % 2 11 BUGÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 4.802,00 SATIŞ(TL) 4.865,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.891,00 -0,53 % 3 11 BUGÜN YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 9.605,00 SATIŞ(TL) 9.724,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.776,00 -0,53 % 4 11 BUGÜN TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.280,23 SATIŞ(TL) 19.658,71 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.656,03 0,01 % 5 11 BUGÜN CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.213,00 SATIŞ(TL) 19.383,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.484,00 -0,52 % 6 11 BUGÜN ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 2.554,92 SATIŞ(USD) 2.555,36 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.573,84 -0,72 % 7 11 BUGÜN KÜLÇE ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 87.300,00 SATIŞ(USD) 87.350,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 87.250,00 0,11 % 8 11 BUGÜN 22 AYAR ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.688,22 SATIŞ(TL) 2.839,78 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.854,05 -0,50 % 9 11 BUGÜN 14 AYAR ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 1.595,52 SATIŞ(TL) 2.432,74 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.442,51 -0,40 % 10 11 BUGÜN ATA ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.882,74 SATIŞ(TL) 20.382,35 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.379,57 0,01 % 11 11 ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDER Mİ? Uzmanlardan Düşüş Yorumu Piyasa uzmanlarına göre, altın fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olup olmadığına dair bir belirsizlik hâkim. Enflasyon ve küresel ekonomideki risklerin devam etmesi, altına olan talebi geçici olarak azaltmış olabilir. Ancak, bu gerilemenin kalıcı olmadığı ve altının uzun vadede toparlanabileceği ifade ediliyor.



