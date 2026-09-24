13. Yargı Paketinde neler var? Nafaka, sosyal medya kullanımı daha neler neler... İşte detaylar...

1 Ekim'de açılacak Meclis'in en önemli gündem maddesi 13'üncü yargı paketi olacak. Yeni düzenlemeyle sosyal medya hesaplarına E-Devlet üzerinden kimlik doğrulama zorunluluğu getirilirken, süresiz nafaka uygulamasına da son verilecek.

TBMM, Anayasa gereği 1 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ile 5'inci Yasama Yılı'na başlayacak. 1 Temmuz 2027 tarihine kadar devam edecek dönemde Meclis'in ilk gündem maddeleri; Kızılay ile Booking gibi uluslararası tatil sitelerinin Türkiye'de temsilcilik açıp vergi ödemesini sağlayacak düzenlemeler olacak.

"SÜRESİZ NAFAKAYI İPTAL"

Meclis'in yeni dönemdeki ana konularından biri de 13'üncü yargı paketi olacak. Adalet Bakanlığı ve AK Parti grubu tarafından hazırlıkları devam eden teklif kapsamında; sosyal medya kullanımı, nafaka ve boşanmalara ilişkin önemli düzenlemeler yer alacak.Anayasa Mahkemesi'nin "süresiz nafakayı iptal" gerekçesine paralel olarak yeni bir düzenleme yapılacak.

Nafaka için bir alt sınır getirilmesi ve evlilik sürelerinin kademelendirilmesi planlanıyor. Pakette, boşanma davalarına ilişkin bazı düzenlemeler de yer alacak.

Haberin Devamı

SOSYAL MEDYADA GERÇEK KİMLİK DÖNEMİ

Paketteki bir diğer önemli düzenleme ise sosyal medya hesaplarına yönelik olacak. Sosyal medyanın gerçek kimlikle kullanılmasını sağlayacak bir doğrulama sistemine geçilmesi planlanıyor.

SUÇLARIN İŞLENMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Bu adımın; yasa dışı bahis, uyuşturucu ve fuhuş gibi suçların işlenmesinin de önüne geçeceği belirtiliyor. Kimlik doğrulamanın E-Devlet üzerinden yapılması düşünülüyor.

5 polis saya saya bitiremedi: Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlar 'pes' dedirtti!

Adalet Bakanı Akın Gürlek talimat verdi: Adliyelerde dezenformasyon ve siber suçlarla mücadele büroları kuruluyor!

Suudi Arabistan acil durum ilan etti: Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı!