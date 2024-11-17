Akaryakıtta fiyatlar değişiyor! Bu kez iyi haber var

Akaryakıt fiyatları gece yarısından itibaren önemli ölçüde değişecek. Benzin fiyatlarına yapılan zamların ardından, benzin kullanıcıları yeni bir müjde aldı. Bu akşam benzinin litre fiyatında 62 kuruşluk bir indirim uygulanacak.

BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM

Türkiye'de, özellikle Brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar nedeniyle, akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Sürücüler, son zamanlarda benzine yapılan zamların ardından bu gece yarısından itibaren başlayan indirimi merakla bekliyordu. İndirim nedeniyle benzinin litresi 62 kuruş daha ucuz olacak.

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Bu gece benzin fiyatlarındaki indirim, sürücüler için büyük bir rahatlama sağlayacak. Bu indirim, özellikle artan maliyetler ve ekonomik koşullar göz önüne alındığında, akaryakıt kullanıcıları için iyi olacak. Benzinin fiyatı gece yarısından itibaren 62 kuruş düşecek.