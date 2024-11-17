Ev sahibi olmak isteyen hemen başvursun! TOKİ 250 bin konut projesi başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "250 Bin Sosyal Konut Projesi" için 70 ilde 165 bin 55 sosyal konut için açılan ihaleye göre, en fazla konut İstanbul'da inşa edilecek. TOKİ'nin 2025 sosyal konut başvuru takvimi şu anda mevcuttur:

TOKİ SOSYAL KONUT İHALELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

7 Kasım'da başlayan ve Haziran 2025'e kadar devam eden ihaleler, 7 Kasım'da başladı. Böylece 70 ilde 128 bin 378'i büyük şehirlerde olmak üzere toplam 165 bin 55 sosyal konut ihale edilecektir. Bu nedenle, 250 Bin Sosyal Konut Projesinde tüm konutların ihale süreçleri tamamlanacaktır.

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EN FAZLA KONUT İNŞA EDİLECEK ŞEHİRLER

İhaleye çıkılan 165 bin 55 sosyal konutun 128 bin 378'inin büyükşehirlerde inşa edilmesi planlanıyor. Konutların çoğu sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılacak.

İstanbul'un Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde 48 bin 416, Ankara'nın Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut ilçelerinde 13 bin 646, İzmir'in Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı ilçelerinde 11 bin 325 konut inşaatı planlanmaktadır.