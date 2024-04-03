AK Parti MYK’da detaylar belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim mağlubiyetini iki nedene bağlıyor…

Yerel seçim sonrası, AK Parti'den ilk MYK gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı önderliğinde dün Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından AK Parti sözcüsü basına açık bir açıklama yaptı. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ında seçim değerlendirilmesi paylaşıldı. Kayıbın nedenleri aktarıldı.

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AK Parti MYK’da detaylar belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim mağlubiyetini iki nedene bağlıyor…

AK Parti’nin genel merkezinde MYK toplantısı düzenlendi. Toplantı 4 saat sürdü. Toplantının ana gündeminde seçim mağlubiyeti vardı. Erdoğan ve kurmayları seçimde yaşanan hezimeti değerlendirdi.

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CUMHURBAŞKANI, SEÇİM KAYBINI İKİ NEDENE BAĞLADI

Recep Tayyip Erdoğan, MYK’da seçimleri değerlendirdi. Sadece 10 ay önce vatandaşın teveccühünü alan Cumhurbaşkanı bu sefer umduğunu bulamadı.

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Erdoğan seçmenlerin sandığa gitmediğine dikkat çekti. Sandığı gidilmemesinin en büyük nedeni olarak teşkilat ve genel merkez adaylarının zayıf kalması olarak gösterdi. Erdoğan, seçim kaybının bir diğer nedeni olarak da hayat pahalılığını öne çıkardı.

KİBİR HASTALIĞI OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda “kibir hastalığına” dikkat çekti. Recep Tayyip Erdoğan’ın toplantıdan satır başlıkları şu şekilde;

“Buradan başlayarak; il, ilçe, belde teşkilatlarına, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize, hatta bürokrasiye uzanan bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Oysa milletin sinesinden doğmuş bir siyasi partinin en büyük düşmanı vatandaşla arasına duvarlar örmesidir. Hangi konumda olursa olsun bu partide hiç kimsenin 'layüsel' olmadığını milletimize göstereceğiz.

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Elbette bu özeleştiri sürecinde hem ittifak olarak girip kaybettiğimiz, hem de Amasya, Kütahya, Kırıkkale gibi iki parti ayrı ayrı girerek özellikle CHP'ye kazandırdığımız il ve ilçelerin durumunu da masaya yatıracağız.”

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CHP’NİN NEDEN TERCİH EDİLDİĞİ İYİ ANALİZ ETMELİYİZ

“Kurulduktan yalnızca 15 ay sonra bizi iktidara layık gören, henüz 10 ay önceki seçimlerde partimizi açık ara birinci yapan, şimdiye kadar girdiğimiz tüm seçimlerde daima yanımızda duran, velhasıl son 22 yılda tam 17 kez sandıkları bizim için patlatan milletimizin, 31 Mart'ta bizi CHP'nin arkasına niçin ittiğini çok iyi analiz etmeliyiz.”

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