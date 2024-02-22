Muş'ta 3 ayaklı doğan oğlak, sahibinin maskotu oldu!

Muş'ta yaşayan besicinin keçisi, sağ arka ayağı olmayan bir oğlak doğurdu. Doğan 3 ayaklı oğlağa, sahibi tarafından evde özenle bakılıyor.

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Muş'ta 3 ayaklı doğan oğlak, sahibinin maskotu oldu!

Muş'ta doğan 3 ayaklı oğlağa, sürü sahibi ve ailesi tarafından bebek gibi bakılıyor.

Muş'un Savaşçılar köyünde bir besici, sıra dışı bir doğumla karşı karşıya kaldı. Besicinin keçisi, sağ arka ayağı olmayan bir oğlak doğurdu. Bu olay, köyde büyük ilgiyle karşılandı. Savaşçılar köyünde yaklaşık 30 yıldır besicilik yapan Raif Korkmaz'a ait keçi, 2 gün önce sağ arka ayağı olmayan oğlak doğurdu. Durum karşısında oldukça şaşıran besici Korkmaz, kızı Damla Nur Korkmaz ile birlikte evde oğlağa kaşıkla süt vererek tüm bakımını yapıyor.

Muş'ta 3 ayaklı doğan oğlak, ailenin maskotu oldu!

Korkmaz ailesinin "Pamuk" ismini verdiği oğlak, çocukların ve köylülerin ilgi odağı olurken köylüler de ailenin bu örnek davranışını takdir ederek oğlakla ilgili destek olmaya çalışıyor.

İlk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyleyen Korkmaz, her gün düzenli olarak oğlağı beslediğini ve sağlık durumunu yakından takip ettiğini belirterek, "Oğlağın 3 ayağının olduğunu sabah fark ettik. Gece fark edemedik. Sabah süt emerken baktım oğlak ayakları üstünde duramıyor. Sonra 3 ayaklı olduğunu görünce şok olduk. 30 yıldır besicilik yapıyorum, daha önce böyle bir hadiseyle karşılaşmamıştım. Oğlak maskotumuz ve ilgi odağımız oldu. Çocuklar seviyor. Komşular merak edip gelip bakıyor. Biz de seviyoruz. İsmini 'Pamuk' koyduk. Ailemizin yeni üyesi. Oğlak diğer hayvanların arasında yapamadığı için bizde evde bakıyoruz. Oğlağa bir bebek gibi bakıyoruz, süt veriyoruz. Çocuklar ilgileniyor, ben ilgileniyorum. Üşümesin diye oğlağı sobanın yanında besliyoruz. İnşallah büyüteceğiz" dedi.

Muş'ta 3 ayaklı doğan oğlak, ailenin maskotu oldu!

3 ayaklı oğlağa büyük sevgi besleyen Damla Nur Korkmaz da, "Oğlak, gece ahırda doğdu. Sabah baktık üç ayağı var. Çok şaşırdık ve sonra eve getirdik. Evde süt vererek bakmaya çalışıyoruz. Çok seviyorum. Sabah kalkınca besliyorum. İsmini 'Pamuk' koyduk, çok şirin. Okuldan çıkarken Pamuk'a geliyorum” ifadelerini kullandı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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