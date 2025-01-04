Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ve özellikle takipçileri ile girdiği polemiklerle sivri dili ve hitabıyla üslubu ile, ayrıca giyim tarzıyla izleyen ve takipçilerinin dikkatini çekerek internet üzerinden Murat Övüç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Murat Övüç kadın, mı erkek mi, yoksa eşcinsel mi? diye merak ederek araştırmaya başladılar. İşte murat övüç'ün biyografisi.

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Murat Övüç, 1968 yılında Van'da dünyaya gelmiştir. Partevniyal Lisesi'nden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nde İşletme eğitimi almıştır. Beş kardeşin en küçüğü olan Murat Övüç, üç ablası ve bir abisi ile büyümüştür. 7 yıllık bir evlilikten bir oğlu bulunmaktadır ve şu anda Beyoğlu'nda otel ve restoran işletmektedir.

Ayrıca, yönetmenliğini Sedat Kapurtu'nun üstlendiği "Benim Adım Osman" adlı komedi filminde de rol alarak oyunculuk kariyerine katkıda bulunmuştur. Film, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona girmiştir.