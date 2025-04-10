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Murat Ağırel ve Timur Soykan "tehdit ve şantaj" suçlamasıyla gözaltına alındı

İstanbul cumhuriyet başsavcılığından yapılan açıklama ile gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan Flaş TV'nin satışı esnasında "tehdit ve şantaj" suçlamasıyla gözaltına alındığı duyuruldu.

Murat Ağırel ve Timur Soykan "tehdit ve şantaj" suçlamasıyla gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan "tehdit ve şantaj" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alınma sebepleri arasında şüphelilerin delilleri yok etme, değiştirme ve gizleme ihtimali gösteriliyor.

Sabah saatlerinde polis ekiplerinin iki gazetecinin evinde arama yaptığı belirtildi.

Timur Soykan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Gözaltı süresinin 24 saat olduğu ancak bu sürenin savcılık kararıyla uzatılabileceği belirtiliyor.

BAŞSAVCILIKTAN GÖZALTI KARARI İLE İGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul cumhuriyet başsavcılığından yapılan açıklama gör gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan Flaş TV'nin satışı esnasında "tehdit ve şantaj" suçlamasıyla gözaltına alındığı duyuruldu.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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