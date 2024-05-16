Muhsin Şentürk kimdir nerelidir, kaç yaşındadır, nerelerde görev yaptı? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Muhsin Şentürk'ü vatandaşlar merak ederek Muhsin Şentürk kimdir nerelidir, kaç yaşındadır, nerelerde görev yaptı? İşte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hulusi Şentürk'ün biyografisi.

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Muhsin Şentürk kimdir nerelidir, kaç yaşındadır, nerelerde görev yaptı? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile bu gece Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girerek, 4 yıllık görev süresi dolan Bekir Şahin'in yerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Muhsin Şentürk'ü vatandaşlar merak ederek Muhsin Şentürk kimdir nerelidir, kaç yaşındadır, nerelerde görev yaptı? İşte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hulusi Şentürk'ün biyografisi.

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MUHSİN ŞENTÜRK KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Ankara'da 1968'de doğan Muhsin Şentürk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Şentürk, Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlamasının ardından Kars Susuz, Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay 3.Ceza Dairesi tetkik hakimliği, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı yaptı. Şentürk, Yargıtay üyeliği'ne 2012'de seçildi. Şentürk, evli ve iki çocuk babası.

Muhsin Şentürk, tam 37 tur süren Yargıtay Başkanlığı seçiminde 34'üncü turda çekilmişti.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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