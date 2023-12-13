Muğla'da pes dedirten olay! Dedelerin okey masası birden karıştı, ıstakalar havada uçuştu! Garson dedeleri zor ayırdı!

Muğla Milas'ta okey oynamak için toplanan 4 yaşlı adam Baskı yapma, düzgün taş atmama yüzünden kavga etti. Istakaların konuştuğu kavgayı kıraathane garsonu böyle ayırdı.

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Muğla'da pes dedirten olay! Dedelerin okey masası birden karıştı, ıstakalar havada uçuştu! Garson dedeleri zor ayırdı!

İlginç olay Muğla'nın Milas ilçesindeki kıraathanede yaşandı.

Emekli olan ve vakit geçirmek için bir kıraathanede toplanıp birlikte okey oynayan 4 yaşlı adam oldukça keyifli bir şekilde okey oynarken, masada bulunanlardan biri oyunu tamamladı.

Istaka ile vurdu

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, okey oynarken oyunu bitiremediği için gerildiği gözlenen dedelerden biri üstünde bulunan diğer dedeye öfkelendi. Sakin bir şekilde başlayan kavgada yenilen dedelerden biri, diğer dedeye bağırıp eline aldığı ıstaka ile hafif şekilde vurdu.

Garson ayırdı

Bu hamleden sonra daha da şiddetlenen kavgada aynı masada okey oynayan iki dede birbirlerini ıstaka ile darp ettiler.Okey masasındaki diğer ortakların müdahil olmadığı kavgada, kavga eden öfkeli dedeleri garson ayırdı.

Dedelerden biri başından aldığı darbe nedeniyle yaralanırken ilginç kavga güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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