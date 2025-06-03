Muğla Marmaris'te büyük deprem meydana geldi, ölü ve yaralılar var

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi Akdeniz açıklarında gece yarısı saat 02.17'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremin hissedildiği bölgelerde bazı vatandaşlar, tedbir amaçlı park ve bahçelere akın etti.

1 ÖLÜ 69 YARALI

Muğla Valisi İdris Akbıyık, depremin ardından ekiplerin sahada tarama çalışmasına başladığını söyledi.

Vali Akbıyık, "Depremden şu ana kadar 69 vatandaşımız etkilenmiştir. 10 vatandaşımız ambulans ile 45 vatandaşımız ayaktan olmak üzere toplam 55 vatandaşımız hastanelere başvurmuştur. 14 vatandaşımız hastaneye nakil edilmeyi kabul etmeyip, yerinde tedavi edilmiştir. 1 hastaya yatış yapılmıştır. 46 hastanın acil serviste tetkik ve tedavileri devam etmektedir. 8 hasta taburcu edilmiştir. Fethiye ilçemizde depremde panikatak geçirerek hastaneye getirilen 14 yaşındaki bir evladımız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı" açıklamasını yaptı.

Depremin ardından kentte enerji arzı ve altyapısında, doğal gaz arzında, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek olumsuzluk yaşanmadığını bildiren Akbıyık, şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda yıkımın söz konusu olmadığını dile getirdi.

Akbıyık, bölgede saha çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.

MUĞLA VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Muğla açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem

"Olumsuz bir durum yok"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kurum, "Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı" dedi.

Haberin Devamı

"Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Muğla'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin ilgili tüm kurumları görevleri başında, halkımızın yanındadır. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadesine yer verdi.

"TÜM EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDEDİR"

İzmir Valisi Süleyman Elban, Akdeniz'de saat 02.17'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar herhangi olumsuzluk tespit edilmediğini, bölgede tarama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Elban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ve İzmir'de de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Elban, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, bölgede tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" şeklinde konuştu.

AFAD'TAN AÇIKLAMA

"Saha tarama çalışmaları devam etmektedir"

Depremin ardından AFAD sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

AFAD'ın açıklamasında, "Akdeniz, Muğla Marmaris açıklarında saat 02:17'de meydana gelen ve Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerimizde hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

"Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla açıklarındaki 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, "İlk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir. Depremde Fethiye’de panik atak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir" dedi.

Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti:

"Muğla ve ilçelerinde panik ile yüksekten atlama sonucu 69 vatandaşımızdan 14 kişinin tedavileri mahallinde yapılmıştır. 8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam etmektedir.

Hayatını kaybeden Afranur evladımıza Allah’tan Rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun"