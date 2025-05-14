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Muğla Datça açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Deprem bölgesi üzerinde yer alan ülkemizde depremler devam ederken bu sefer Muğla Datça açıklarında gece yarısı saat 01:51'de 6 şiddetinde deprem meydana geldi.

Muğla Datça açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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AFAD'tan yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.51'de 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin merkez üssünün Datça'ya 155 km uzaklıkta olduğu belirtildi.

Deprem yerin 20.41 km derinliğinde meydana geldi ve Muğla, Antalya ve İzmir'den de hafif şekilde hissedildi.

Depremin Rodos Adası ile Girit Adası arasındaki bölgede meydana geldiği kaydedildi.

Muğla Datça açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

BAKAN KURUM: DEPREM HASARA NEDEN OLMADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin herhangi bir hasara neden olmadığını belirterek, saha çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Datça ilçesi, Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimizin yaptığı araştırmada ilk belirlemelere göre depremin herhangi bir hasara neden olmadığı tespit edilmiştir. Saha çalışmalarımız devam ediyor. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

MUĞLA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, depremle ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "İlimiz Datça ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde meydana gelen deprem sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. 112 Acil Çağrı Merkezi, bölge jandarma unsurları ve muhtarlıklarla iletişim kanalları açık olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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