Müge Anlı olayı soruşturma başlattı: Polis hemen harekete geçti

Müge Anlı'da yine bir olay çözüldü. O ihbar sonrasında ekipler soruşturma başlattı.

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Müge Anlı olayı soruşturma başlattı: Polis hemen harekete geçti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayınlanan olay ihbar edildi. 11 yıldır kayıp olan Mevlüt Ozan Atlar'dan haber alamayan aile Müge Anlı'ya yardım istediğinde, acılı ailenin ifadelerinin emniyet güçlerini etkilediği görüldü.

Bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert, on bir yıldır çözülemeyen bir olayı ele aldı.

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Karaman'da 20 Nisan 2012 yılında kaybolan oğlu Mevlüt Ozan Atlar'ı arayan Ayşe Atlar, 11 yıl sonra Müge Anlı'dan yardım istedi.

Herkesi şoke eden anne, oğlunun ölmüş olabileceğinden şüphelendiğinde baş şüpheli olarak eşi ve çocuğunun babasının ismini verdi.

Acılı anne, eşinin o dönemde her gün içki içtiğini ve oğullarını dövdüğünü söyledi. Ayrıca, eşinin Mevlüt'ü tüfekle vurarak yaraladığını ve kamyonetlerinde kan izleri olduğunu söyledi.

Söz konusu iddiaların ardından canlı yayına bağlanan baba Mehmet Atlar, herkesi şaşırtırken, "Ben evladımı aramam" dedi ve "Eşime ve çocuklarıma bir fiske bile vurmadım!" dedi.

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Babasının inkarı üzerine çiftin kızları Ümmiye bugün canlı yayına çıktı ve yaptığı açıklamalar büyük ilgi gördü.

Annem beni boğuyordu. "Mevlüt'ü mahkemenin kapısında indireceğiz!" dedi. Mevlüt'ün diz kapaklarını kıracağım ve onu ahıra bağlayıp orada gözlemleyeceğim dedi.Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiaların ortaya çıkmasının ardından yayını ihbar olarak kabul etti.

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