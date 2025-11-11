MSB'den son dakika açıklama: Gürcistan sınırlarında kargo uçağı düştü!

AZERBAYCAN'DAN TÜRKİYE'YE GELEN UÇAK DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan düşen kargo uçağıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan havalanan Türk askeri kargo uçağı C130'un, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı. Bakanlık, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, "Medeniyetimizde Şehir ve Mekan" temalı Şehircilik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu kazadan en az badireyle çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve dualarımızla inşallah onların yanında olalım."

ERDOĞAN, ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aliyev, "Şehit askerlerimizin acı haberiyle derin üzüntü duyduk" dedi.

