Denizli'de deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi

Denizli'de deprem! Son dakika haberine göre, Denizli'nin Buldan ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlanma:

Denizli'de deprem! Son dakika haberine göre, Denizli'nin Buldan ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizli'de korkutan deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), depremin merkez üssünü Buldan, büyüklüğünü ise 5,1 olarak açıkladı.

Saat 09.21 sularında yaşanan depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirtildi.

Depreme ilişkin henüz olumsuz bilgiye ulaşılmazken, yetkililerden resmi açıklama bekleniyor.

