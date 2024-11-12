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MSB, operasyonları aralıksız sürüyor: Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyon bölgelerinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi.

MSB, operasyonları aralıksız sürüyor: Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
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Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyon bölgelerinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyon bölgelerinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, operasyonları aralıksız sürüyor: Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

MSB, operasyonları aralıksız sürüyor: Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

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Kaynak:AA

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