Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu neden sıktığı ortaya çıktı: İşte olay çıkaran o sözler...

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sonuna Okan Buruk ile Mourinho arasında yaşananlar damga vurdu. Mourinho Okan Buruk'un burnunu sıktı, buruk bir anda yere düştü. İki teknik direktör arasında geçen konuşma ortaya çıktı.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaşmıştı. Kadıköy'de oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Bu skorun ardından Galatasaray adını yarı finale yazdırmış, Fenerbahçe ise organizasyona veda etmişti. Karşılaşmanın sonunda çıkan olaylar ise geceye damgasını vurmuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hakemlerin yanına gittiği esnada Galatasaray'ın çalıştırıcısı Okan Buruk'la yaşadığı diyaloğun ardından meslektaşının burnunu sıkmıştı. Buruk, Mourinho'nun teması sonrasında yerde düşmüş ve bir süre kalkamamıştı.

İki teknik direktör arasında geçen konuşma ise ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre Jose Mourinho maçın son düdüğüyle birlikte hakemlerin yanına giderek "Kötü maç yönettiniz." dedi.

Haberin Devamı

"Siz ona inanmayın..."

Hakemleri kutlayan Okan Buruk ise, "Siz ona inanmayın. İyi maç yönettiniz. Doğru kararlar verdiniz." ifadelerini kullandı. Hakemlerle konuşmasının ardından Okan Buruk'un Jose Mourinho'ya dönerek "Good game (iyi oyun)" dediği belirtildi.

Kötü söz söyledi iddiası

Okan Buruk'un daha sonra Mourinho'ya İngilizce kötü bir söz söylediği ve bunun üzerine Portekizli çalıştırıcının sinirlerine hakim olamadığı öne sürüldü.

Buruk'un arkasından giderek burnunu sıkan Jose Mourinho daha sonra kırmızı kart gördü ve açıklama yapmadan stattan ayrıldı. Yaşanan tüm olayların hakem raporuna girdiği belirtildi.

TOKİ'den müjde: 44 ilde 552 arsa indirimli satışa sunulacak!

Bakanlık yasakladı: Tereyağı satışında önemli karar!

Türk cerraha önemli görev: Mehmet Öz federal sağlık kurumu direktörlüğüne atandı