Arnavutköy'de şerit değiştirmek için aniden direksiyon kırdı, kaza yaptı! o anlar kameraya yansıdı!

Arnavutköy’de kar yağışının başladığı esnada önünde oluşan trafikten kurtulmak için ani şerit değiştiren bir otomobile, seyir halinde olan kamyonet çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ANİDEN ŞERİT DEĞİŞTİREN SÜRÜCÜ KAZAYA SEBEP OLDU

Kaza, dün sabah saatlerinde Arnavutköy - Sultangazi yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi Orman İşletme Müdürlüğü mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, yoğun kar yağışında önünde oluşan trafikten kurtulmak için ani manevra ile şerit değiştiren otomobil sürücüsüne yine aynı yolda seyir halinde olan bir kamyonet çarptı. Kaza anı, kamyonet içerisinde bulunan telefon tutucuda sabitlenmiş cep telefonunun kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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