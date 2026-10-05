Montella resti çekti: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim...

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya maçı öncesinde yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Eleştirilere yanıt veren İtalyan teknik adam, SKY Italia'ya yaptığı açıklamada, "İsteyen beğensin, isteyen beğenmesin. Türkiye'yi UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkaran tek teknik direktör benim" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nun 4. maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takımın durumundan eksik oyunculara ve kendisine yönelik eleştirilere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"HERKESE KARŞI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Uluslar Ligi'nde mücadele ettikleri seviyeye değinen Montella, şu ifadeleri kullandı:"Bu seviyede ilk kez mücadele etsek bile herkese karşı kazanmak istiyoruz. İlk kez bu seviyede olduğumuzu söylememin sebebi, burada ülke olarak alışkanlığımız yok. Deneyim kazanarak devam ediyoruz."

"YARIN GÜZEL BİR SONUÇ İÇİN ÜMİTLİYİM"

İtalya karşılaşmasında önemli eksikleri bulunduğunu söyleyen Montella, Arda Güler'in yanı sıra Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Orkun Kökçü ve Mert Müldür'ün de forma giyemeyeceğini belirtti. Montella, "Hepsi bizim için çok önemli oyuncular. Böyle bir fırsatı yeni yüzleri görme fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Ben ümitliyim yarın güzel bir sonuç alacağımıza dair." dedi.

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"MANTIK DIŞI ELEŞTİRİLERİ DİNLEMİYORUM"

Kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt veren İtalyan teknik adam, şunları söyledi:"Futbolun dinamiklerini tamamıyla bilirim. Bütün eleştirilere tabii ki de varım ama sadece mantık dışı eleştirileri dinlemiyorum. A Ligi'nde tarihimizde ilk defa mücadele veriyoruz. Bunu birlikte başardık ama çok büyük ve çok önemli eksiklerle mücadele ediyoruz."

"BENİ ÜZEN TEK KONU HAKSIZ ELEŞTİRİLER"

Montella, özellikle futbolculara yönelik eleştirilerden rahatsız olduğunu belirterek, "Beni üzen tek konu, futbolcularımıza yönelik ağır, haksız eleştiriler. Onlar da insan bizim gibi. Eleştiriler haksız ve ağır olduğunda etkilenebilirler." ifadelerini kullandı.Kendisine 3. Lig'de oynayan 31 yaşındaki bir forvetin milli takıma alınmasının önerildiğini de anlatan Montella, futbolcuların desteklenmesi gerektiğini söyledi.

AYRILIK SORUSUNA CEVAP VERDİ

Montella'ya basın toplantısında, İtalya karşılaşmasının A Milli Takım'ın başındaki son maçı olma ihtimali de soruldu. İtalyan teknik adam bu soruya, "Ben profesyonel biri olarak çalışma isteğimi ve kazanma arzumu canlı tutan bir insanım. Kalbim de temiz. Futbolun dinamiklerini net bilirim. Her zaman şimdiki zamana odaklanırım. Genel olarak aklıma başka bir şey gelmiyor. Sadece milli takımı düşünüyorum." yanıtını verdi.

İTALYAN BASININA ÇOK KONUŞULACAK AÇIKLAMA

Basın toplantısının ardından SKY Italia'ya konuşan Vincenzo Montella, kendisine yönelik eleştirilere bir kez daha yanıt verdi. Montella, "İsteyen beğensin, isteyen beğenmesin. Türkiye'yi UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkaran tek teknik direktör benim." ifadelerini kullandı.

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