  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. 3 belediyeye daha operasyon: Vahap Seçer ve 2 belediye başkanı adliyeye sevk edildi!

3 belediyeye daha operasyon: Vahap Seçer ve 2 belediye başkanı adliyeye sevk edildi!

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

3 belediyeye daha operasyon: Vahap Seçer ve 2 belediye başkanı adliyeye sevk edildi!
Yayınlanma:

3 belediyeye daha operasyon: Vahap Seçer ve 2 belediye başkanı adliyeye sevk edildi!

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

3 belediyeye daha operasyon: Vahap Seçer ve 2 belediye başkanı adliyeye sevk edildi!

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli, 1 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

Vahap Seçer ve diğer belediye başkanları sabah saat 04.30'da sağlık kontrolü için Mersin Şehir Hastanesi'ne getirildi. Seçer ve belediye başkanlarının aralarında bulunduğu şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

Meteoroloji, o bölgeleri uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?Meteoroloji, o bölgeleri uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?

İbrahim Hacıosmanoğlu istifa çağrılarına öyle bir yanıt verdi ki...İbrahim Hacıosmanoğlu istifa çağrılarına öyle bir yanıt verdi ki...

YÖK'ten üniversitelere yazı: Müfredata yeni ders geliyorYÖK'ten üniversitelere yazı: Müfredata yeni ders geliyor

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Adana peş peşe sallanıyor: Uzmanlardan kritik açıklama!
Adana peş peşe sallanıyor: Uzmanlardan kritik açıklama!
MASAK raporunda gerçek ortaya çıktı: Yasin Kol'un hesabına giren para 'yok artık' dedirtti!
MASAK raporunda gerçek ortaya çıktı: Yasin Kol'un hesabına giren para 'yok artık' dedirtti!
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı: Göksel Arsoy hayatını kaybetti...
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı: Göksel Arsoy hayatını kaybetti...
Memur emeklisi ocak ayında ne kadar maaş alacak? İşte o liste...
Memur emeklisi ocak ayında ne kadar maaş alacak? İşte o liste...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50 isime kritik süre: O paralar gelecek!...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50 isime kritik süre: O paralar gelecek!...
Enflasyon rakamları açıklandı!
Enflasyon rakamları açıklandı!
İbrahim Hacıosmanoğlu istifa çağrılarına öyle bir yanıt verdi ki...
İbrahim Hacıosmanoğlu istifa çağrılarına öyle bir yanıt verdi ki...