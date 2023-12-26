MİT'ten nefes kesen operasyon! PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Mehmet Şefa Akman etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/KCK Öz Savunma Birlikleri sözde Süleymaniye Kuzey Alan sorumlusu Bahoz Zagros kod adlı Mehmet Şefa Akman’ı nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, SÖZDE TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİCİLERİNİ BİR BİR AVLAMAYA DEVAM EDİYOR

MİT, Süleymaniye’nin kuzey bölgelerinden sözde sorumlu olan ve buradaki faaliyetlerini organize eden Bahoz Zagros kod adlı teröristin Türkiye’ye yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. Hakkında terörden nitelikli aranma kaydı bulunan terör örgütü PKK/KCK mensubu Bahoz Zagros kod adlı Mehmet Şefa Akman’ın yeri, MİT’in örgüt içerisindeki ajanları vasıtasıyla öğrenildi.

UZUN SÜREN NEFES KESEN NOKTA OPERASYON İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terör örgütüne eleman kazandırma ve silahlı-ideolojik eğitim faaliyetlerinde de bulunduğu öğrenilen terörist Akman’ın hareket tarzı MİT tarafından adım adım izlendi. Uygun şartların oluşması ile düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT'TEN TERÖRÜ KAYNAĞINDA BİTİRME MESAJI

Bölücü terör örgütüne her alanda darbe vuran MİT, önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde gerek Irak’ta gerekse Suriye’de nokta operasyonlarına devam edeceği mesajını verdi.

BAHOZ ZAGROS KOD ADLI MEHMET ŞEFA AKMAN

Bahoz Zagros kod adlı Mehmet Şefa Akman, 2005 yılında örgüte katıldı. Kuzey Irak’ta 18 yıl faaliyet gösterdi. Terörist Akman, son olarak PKK/KCK’nın Öz Savunma Birlikleri içerisinde Kuzey Süleymaniye sözde sorumlusu olarak faaliyet gösteriyordu.

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