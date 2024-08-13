MİT'in başarılı operasyonları hız kesmeden devam ediyor! Siber casusluk ağı çökertildi,11 kişi tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yurt içi ve yurt dışı operasyonlarına devam ederken yurtdışı bağlantılı uluslar arası siber casusluk ağı çökertilerek 11 kişi tutuklandı.

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MİT'in başarılı operasyonları hız kesmeden devam ediyor! Siber casusluk ağı çökertildi,11 kişi tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) düzenlediği Operasyonda, Türkiye’nin de içinde olduğu dünya genelinde binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk ağı düzenlenen operasyonla çökertildi, 11 kişi yakalandı.

VERİLERİ TERÖR ÖRGÜTLERİYLE PAYLAŞTILAR

MİT’in elde ettiği istihbarata göre, yurtdışı uzantıları da olan siber casusluk ağının birçok ülkeden ele geçirdikleri kişisel verileri terör örgütleri dahil, talep eden herkesle paylaştığı tespit edildi.

MİT’in uzun süredir takip ettiği casusluk şebekesinin, özellikle terör örgütleri için hayati önem taşıyan bilgileri sağladığı belirlendi.

MİT'in başarılı operasyonları hız kesmeden devam ediyor! Siber casusluk ağı çökertildi,11 kişi tutuklandı

İNTERNET SİTELERİ ERİŞİME KAPATILDI

Operasyon kapsamında, örgüt üyeleri tutuklanarak cezaevine gönderilirken çok sayıda internet sitesi de erişime kapatıldı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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