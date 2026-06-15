Milli Heyecan Pendik Sahil Meydanı’nda Yaşandı

Pendik Belediyesi, 2026 Dünya Kupası’nda A Milli Futbol Takımı’nın Avustralya ile oynadığı ilk grup maçını Pendik Sahil Meydanı’nda ve Gazipaşa Kuşlu Park’ta kurduğu dev ekran aracılığıyla yayınladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, Pendikliler milli maç heyecanını hep birlikte yaşadı. Belediye Başkanı Ahmet Cin de karşılaşmayı vatandaşlarla birlikte takip ederek milli coşkuya ortak oldu.

Pendik Belediyesi, A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk karşılaşmasını düzenlediği etkinlikle Pendik Sahil Meydanı ve Gazipaşa Kuşlu Park’a taşıdı. A Milli Futbol Takımı’nın Avustralya ile karşı karşıya geldiği müsabaka dev ekranlardan Pendiklilerle buluşturuldu.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve belediye başkan yardımcıları Selim Bayram, Nuri Tüzek, Ahmet Emil, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Özer Sarıkaya ve MHP İlçe Başkanı Muharrem Kır’ın da vatandaşlarla birlikte takip ettiği organizasyonda, binlerce vatandaş milli takımına destek vermek için sahil meydanında bir araya geldi.

Karşılaşma, A Milli Futbol Takımı’nın 2-0 mağlubiyetiyle sonuçlanırken vatandaşlar milli heyecanı birlik ve beraberlik içerisinde yaşadı.

Sabah namazı sonrası ikramda bulunuldu

Etkinlik kapsamında sabah namazının ardından Pendik Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşlara çorba, çay ve simit ikramında bulunuldu. Maç öncesinde alana gelen vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılırken, meydanı dolduran futbolseverler karşılaşma boyunca ellerindeki bayraklarla milli takıma destek verdi.