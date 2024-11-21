MHP'den üç Milletvekili neden istifa etti? 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası

Milliyetçi Hareket Partisi Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez'in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifalarının genel merkez tarafından istifalarının istenmesi ve 3 milletvekilinin istifa ettiklerini açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüş istifalarının neden istendiği ne ile suçlandığı merak edilmeye başlanmıştı.

MHP GENEL MERKEZİ 3 MİLLETVEKİLİNİN İSTİFASI İSTEDİ

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından üç milletvekilinin istifasının istendiğini ve müteakiben onaylandığını duyurdu. Yalçın, milletvekillerinin neden istifasının istendiğini ise açıklamadı. Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İSTİFALARI İSTENMİŞ VE KABUL EDİLMİŞTİR"

"Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez'in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur…"

İSTİFANIN ARDINDA 'KAÇAK ALTIN VAR' İDDİASI

3 milletvekilinin istifasının istenmesine ilişkin Gazeteci İsmail Saymaz dikkat çeken bir iddiada bulundu.

İddiaya göre, söz konusu üç milletvekili yurtdışından milletvekilliği imtiyazlarını kullanarak ucuza altın getirerek komisyon aldı. Saymaz, Bahçeli'nin kaçak altın getirilmesini duyduğunu ve tasvip etmediği için istifalarını istediğini aktardı.

Haberin Devamı

İSTİFASI İSTENEN VEKİLLERDEN AÇIKLAMA: LİDERİMİZİN EMRİNDEYİZ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın istifalarını duyurduğu vekiller art arda sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. 3 milletvekili de yaptıkları açıklamada, "Son nefesimize kadar liderimizin emrindeyiz" ifadelerini kullandı.

Bolu Milletvekili İsmail Akgül açıklamasında "Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız. Verilen karar başımız üstünedir", Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, "Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız", Kilis Milletvekili Mustafa Demir ise "Liderimizin vepartimizin son nefesimize kadar emrindeyiz" açıklamasıyla istifa kararını değerlendirdi.