Meyhanelerin arasında Atatürk büstü: Müjdat Gezen, 120 milyonu görünce Atatürk'ü bırakıp gitti

Müjdat Gezen, Kadıköy'deki tiyatro binasını, 120 milyon bedelle bir gece kulübüne sattı. Gezen, satış sonrası kendi binasının önündeki Atatürk büstünü ise orada bırakıp gitti.

Tiyatrocu Müjdat Gezen, Kadıköy Mimar Çıkmazı Sokak'taki tiyatrosunu, pandemide kapatarak bir eğlence kulübüne kiraya verdi. Gezen, kiraya verdiği kulüpten aylık 1 milyon TL kira alıyordu. Bir süredir yeni alıcısını bekleyen mülk, geçtiğimiz günlerde 120 milyon TL bedelle el değiştirdi.

KİMSE ANLAM VEREMİYOR

Müjdat Gezen'in mülkünün kapısında ise tiyatro binası olduğu dönemden beri Atatürk büstü bulunuyordu. Gezen, mekanı sattıktan sonra Atatürk büstünü sokakta bırakıp gitti. O büst, şimdi meyhanelerin olduğu sokakta yer alan ve şu an da kulüp olan binanın önünde durmaya devam ediyor.

Gece kulübüne eğlenmeye gelenler ile sokaktaki meyhanalerde oturanlar, kenarda duran Atatürk büstünü görünce şaşırıyor. Herkes birbirine büstü gösterip orada ne aradığını soruyor. İşletmeler, büstün Müjdat Gezen'den kaldığını söylemekle yetiniyor. Ancak kimse dokunamadığı için de büst orada öylece duruyor.

Haberin Devamı

MEYHANELERİN ARASINDA BİR ATATÜRK BÜSTÜ

Meyhanelerin bulunduğu sokakta yer alan Atatürk büstü, görenleri şaşkına çeviriyor.

Kaynak: SABAH

Tünelde ayı paniği: Otomobilin çarptığı yaralı ayı ortalığı birbirine kattı!

Altın fiyatları yine düşüşte! İşte uzmanlardan altının 'pik' yapacağı tarih: Bugün 1 gram altın, çeyrek, ons ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

İsrail, bu kez Hizbullah'ın tünellerini vurdu: 200 metrelik dev yer altı tüneli yok edildi!