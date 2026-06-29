Altın fiyatları yine düşüşte! İşte uzmanlardan altının 'pik' yapacağı tarih: Bugün 1 gram altın, çeyrek, ons ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları yine düşüşte! İşte uzmanlardan altının 'pik' yapacağı tarih: Bugün 1 gram altın, çeyrek, ons ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?
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Ons altın haftaya yüzde 0,9 düşüle 4051 dolardan başladı. Gram altın yüzde 0,8 düşüşle 6088 TL'den işlem görüyor. Fed'in faiz artırımı sinyalleri ile altın haftaya düşüşle başladı. Bugün 1 gram altın, çeyrek, ons ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...