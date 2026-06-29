Altın fiyatları yine düşüşte! İşte uzmanlardan altının 'pik' yapacağı tarih: Bugün 1 gram altın, çeyrek, ons ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Ons altın haftaya yüzde 0,9 düşüle 4051 dolardan başladı. Gram altın yüzde 0,8 düşüşle 6088 TL'den işlem görüyor. Fed'in faiz artırımı sinyalleri ile altın haftaya düşüşle başladı. Bugün 1 gram altın, çeyrek, ons ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

1 7 Ons altın haftaya yüzde 0,9 düşüle 4051 dolardan başladı. Gram altın yüzde 0,8 düşüşle 6088 TL'den işlem görüyor. Fed'in faiz artırımı sinyalleri ile altın haftaya düşüşle başladı. Bugün 1 gram altın, çeyrek, ons ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları... 2 7 Altın fiyatları, Fed'in faiz artırım sinyalleri ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle düşüşe geçti. Uzmanlar, enflasyon endişelerinin azalmasıyla birlikte altın fiyatlarının orta vadede yükselişe geçebileceğini öngörüyor. 3 7 Ons altın haftaya yüzde 0,9 düşüle 4051 dolardan başladı. Gram altın yüzde 0,8 düşüşle 6088 TL'den işlem görüyor. Fed'in faiz artırımı sinyalleri ile altın haftaya düşüşle başladı. 4 7 5 7 6 7 Jeopolitik gerilimler nedeniyle petrol fiyatları ve Hürmüz Boğazı'ndaki lojistik tıkanıklıklar küresel çapta enerjiyi pahalılaştırdı. Bu durum, ABD enflasyonunun özellikle Fed'in önemsediği çekirdek PCE verisinin yüzde 3,5 seviyelerine tırmanarak son üç yılın zirvesine çıkmasına yol açtı. Piyasalar Fed'den faiz indirimi beklerken, tam tersine yeni faiz artışları konuşulmaya başlandı. Faizlerin yüksek kalma (veya artma) beklentisi, faiz getirisi sunmayan altından nakde ve tahvile doğru büyük bir sermaye kaçışına yol açtı. 7 7 Yüksek faiz beklentisi ve güçlü ABD ekonomik verileri, ABD 10 yıllık tahvil getirilerini hızla yukarı taşıdı. Aynı zamanda Dolar Endeksi (DXY) küresel ölçekte ciddi bir güç kazandı. Altın dolar cinsinden fiyatlandığı için, güçlü dolar endeksi altın fiyatları üzerinde baskı yaratıyor.



