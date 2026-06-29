Tünelde ayı paniği: Otomobilin çarptığı yaralı ayı ortalığı birbirine kattı!

İhbar üzerine olay yerine ilk olarak trafik polisleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, tünel içerisinde bulunan yaralı ayıya rağmen yeni bir kazanın yaşanmaması için sürücüleri durdurmadan, dikkatli ve kontrollü şekilde bölgeden geçmeleri yönünde uyardı. Daha sonra olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yaralı ayıyı etkisiz hale getirmek için çalışma başlattı.