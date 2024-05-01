Meteoroloji’den uyarı peş peşe geliyor: O illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor

2 Mayıs Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sarı kodlu uyarısını yayınladı. Ülkenin doğusunda görülecek olan yağmur olaylarına karşı MGM, sağanak uyarısında bulundu.

34 İL İÇİN SARI KOD UYARISINI YAPTI

MGM tarafından paylaşılan haritada yurdun doğusu tamamen sarıyla kaplanmış durumda. İşte bu illerde yaşayanlar dikkatli olması gerekiyor;

Meteorolojiden o iller iç sarı kod uyarısı! 1 Mayıs 2024 Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Şiddetli yağmur ve su baskınlarına dikkat!

“Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Osmaniye.”

HAVA TAHMİN UZMANI’NDAN ANKARA AÇIKLAMASI

Dün akşam saatlerinde Ankara’da aniden bastıran yağmur, başkenti sel alıp götürmüştü. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur insanları mağdur etti. Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik,

“Ekstrem bir yağış değil, hiç görülmeyen yağış değil; ancak ona yakın miktarda bir yağış gerçekleşti diyebiliriz. Bu yağış 2 saat içinde gerçekleşti ve özellikle şehir merkezinde olması sebebiyle, Yenimahalle-Ulus-Çankaya arasında olması sebebiyle özellikle ulaşımda büyük olumsuzluklara yol açtı. Metrekareye 2 saat içinde 70 kilograma yaklaşan, Yenimahalle'de 70 kilogram civarında, Ulus'ta 60 kilogramın üzerinde yağış düştü.”

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ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA KADAR YAĞMUR

“Önümüzdeki hafta başına kadar, perşembe gününden pazar günü dahil olmak üzere 4 gün boyunca, ülkemizin en güneybatı kesimleri dışında tüm yurtta aralıklarla yağışlar göreceğiz. Perşembe günü bu yağışlar özellikle doğu kesimlerde etkili olacak.

Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesinde bir de Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğusunda perşembe günü yağışların etkili olmasını bekliyoruz.”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sarı kodla uyardı: O illerde yarından itibaren sel tehlikesi var!