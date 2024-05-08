Meteoroloji son hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar artıyor, Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Buna göre işte bölgelerimizde ve illerimizdeki hava durumu...

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Meteoroloji son hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar artıyor, Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji son hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar artıyor, Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl?

UYARILAR

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji son hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar artıyor, Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl?

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Güney Ege'nin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

UŞAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 25°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 19°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 23°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Az bulutlu

TOKAT °C, 22°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C
Az bulutlu

VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji son hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar artıyor, Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl?

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Güneyli yönlerden 2 ila 4, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden 2 ila 4; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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