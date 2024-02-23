Mersin'de ilk erik hasadı başladı! Şaka değil gerçek... Kilosu tam 4663 TL!

Türkiye'de örtü altında ilk ürünün çıkarıldığı Mersin'in Mut ilçesinde temsili olarak ilk erikler toplanırken, kilogramının TL karşılığı 4663 liraya bulduğu ve hasadın yurtdışına ihracata gönderileceği bildirildi.

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Mersin'de ilk erik hasadı başladı! Şaka değil gerçek... Kilosu tam 4663 TL!

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip Mersin'de örtü altında da birçok ürün yetiştiriliyor.

Mut ilçesinde de açık ve örtü altında 15 bin 200 dekar alanda bu sene 24 bin 180 ton rekolte bekleniyor. Özellikle örtü altında üretilen eriklerin turfanda olması fiyatıyla üreticisini de sevindiriyor.

150 dolardan ihracat yapacaklar

Bu sene ilk hasadın yapıldığı ilçede Rusya ve Dubai'ye gönderilecek eriklerin kilogramda 150 dolardan alıcı bulduğu belirtildi. Bir hafta içerisinde birçok serada hasatların yoğunlaşmasının beklendiği ifade edildi.

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"Çiftçilerimizdirekt dış ülkelere ihracat yapıyorlar"

Örtü altındaki hasada katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, "Türkiye'de eriğin yaklaşık olarak yüzde 21'ini üreterek birinci sırada olduğumuzu görüyoruz. Mut da Mersin içerisinde erik üretiminde ciddi bir kapasiteye sahip olan ilçemiz. Bu bölgede özellikle erkenci eriğin yetiştirilmesinde ciddi bir çalışma var. Şu anda da bulunduğumuz serada yılın ilk hasadını yapmış oluyoruz. Çiftçilerimiz buradan yapmış olduğu erikleri de direkt dış ülkelere ihracat yapıyorlar" dedi.

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"Eriğimiz Rusya'ya ve Dubai'ye ihraç edilmekte"

Üretici Tayfun Gezer ise, "Bu yıl Türkiye'de ilk yeşil eriği biz çıkardık. Eriğimiz Rusya'ya ve Dubai'ye ihraç edilmekte. Küçük küçük başlayıp ondan sonra bölgedeki tüm çiftçilere yararlı olmak adına yüksek fiyatla ilk çıkan erikleri pazarlıyoruz. Devamı için de üretimi artırmak için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen çabayı üretim için yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Hasat yaptıkları seradan 1 tonun üzerinde ürün beklediklerine dikkat çeken Gezer, fiyatın yüksek başladığını, ardından ürün çoğaldıkça düştüğünü kaydetti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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