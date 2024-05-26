Mersin’de can alan kaza: 10 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla yaralı var…

Mersin otoyolunda cinayet gibi bir kaza meydana geldi. Akşam saatlerinde yaşanan trafik kazasında ölü ve yaralı sayısı gitgide artıyor. İlk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 39 kişi ise yaralandı.

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Mersin’de can alan kaza: 10 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla yaralı var…

Mersin’in TAG Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası yaşandı. Birden fazla aracın karıştığı kazada adeta can pazarı yaşandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda 1 yolcu otobüsü, 1 kamyon ve 2 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti. Erdoğan, başsağlığı mesajı yayınladı.

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TAG OTOYOLUNDA CAN PAZARI

Mersin’in Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda trafik kazası oldu. Kaza akşam saatlerinde yaşandı. Bölgeye pek çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu'nda meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. İlgili makamlarımız, kazaya dair gerekli tahkikatı ivedilikle başlatmışlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun” mesajını yayınladı.

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DETAYLARI İÇİŞLERİ BAKANI VERDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, feci kazanın ardından detayları kamuoyu ile paylaştı. Bakan Yerlikaya,

“Diyarbakır'dan İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsü Mersin ili Tarsus İlçesi Yenice Mahallesi mevkide otobanda 2 binek araç ve 1 kamyonla çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 39 vatandaşımız ise yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

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