Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi belli oldu: İşte oranlar...

Merkez Bankası anketinde, piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,23 oranında olurken; yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 51,17 TL seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı.

Piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 23,23 olurken, yıl sonu dolar/TL beklentisi bu anket döneminde 51,17 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 23,23 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,35 iken, bu anket döneminde yüzde 22,20'ye geriledi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,45 iken, bu anket döneminde yüzde 16,94 oldu.

DOLAR TAHMİNİ NE OLDU?

Ankette yıl sonu dolar/TL beklentisi bu anket döneminde 51,17 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 51,08 TL iken, bu anket döneminde 51,89 TL'ye yükseldi.

OCAK AYINDA 150 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLENTİSİ

Ankette ocak ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 36,50 oldu. Bu da piyasanın 150 baz puan indirim beklediğine işaret ediyor.

Haberin Devamı

Sonraki toplantı için tahmin yüzde 35,11, üçüncü toplantı için yüzde 33,80 oldu.

2 çocuğunu öldürüp canına kıyan babanın son paylaşımı dikkat çekti!

MHP Pendik İlçe teşkilatında istişare toplantıları devam ediyor

Altın düşecek mi? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın fiyatı ne kadar?