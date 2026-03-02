Altın tetikte: Yeni bir rekor mu geliyor? 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları 2 Mart 2026 tarihinde, haftanın ilk günü yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Bugün altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın 2 Mart 2026 Pazartesi günü ekonomi grafiklerine yansıdı. Güvenli liman arayışının odak noktası olan ons altın, şubat ayı içerisinde yüzde 8,9 oranında değer kazanarak 5 bin 264 dolar seviyesine ulaştı. Bu hareketle birlikte altın, tam 53 yıl aradan sonra ilk kez 7 ay boyunca üst üste kesintisiz kazanç sağlayarak tarihi bir rekora imza attı. Uzmanlar, ons fiyatındaki bu ivmenin gram altın fiyatlarını da yurt içinde yeni zirvelere taşıyacağını öngörüyor. Tüm bu dinamiklerin ışığında, hem uzun vadeli tasarruf sahipleri hem de kısa vadeli al-sat yapanlar için piyasadaki alış-satış fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları