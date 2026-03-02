  1. Anasayfa
Altın tetikte: Yeni bir rekor mu geliyor? 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları 2 Mart 2026 tarihinde, haftanın ilk günü yatırımcılar tarafından takip edilirken Orta Doğu'da etkili olan savaş piyasaları etkilemeye devam ediyor... Peki altında yeni bir rekor mu geliyor? 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 2 Mart 2026 tarihinde, haftanın ilk günü yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Bugün altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın 2 Mart 2026 Pazartesi günü ekonomi grafiklerine yansıdı. Güvenli liman arayışının odak noktası olan ons altın, şubat ayı içerisinde yüzde 8,9 oranında değer kazanarak 5 bin 264 dolar seviyesine ulaştı. Bu hareketle birlikte altın, tam 53 yıl aradan sonra ilk kez 7 ay boyunca üst üste kesintisiz kazanç sağlayarak tarihi bir rekora imza attı. Uzmanlar, ons fiyatındaki bu ivmenin gram altın fiyatlarını da yurt içinde yeni zirvelere taşıyacağını öngörüyor. Tüm bu dinamiklerin ışığında, hem uzun vadeli tasarruf sahipleri hem de kısa vadeli al-sat yapanlar için piyasadaki alış-satış fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları

Altın fiyatları 2 Mart 2026 tarihinde güncellendi. Orta Doğu'da ABD ve İran arasında bir süredir devam eden jeopolitik gerilimlerin yerini sıcak çatışmaya bırakması, küresel finans piyasalarında "kara kuğu" etkisi yarattı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyon, yatırımcıları riskli varlıklardan kaçışa zorlarken, altın piyasasında yarım asrı deviren tarihi bir ralliye yol açtı. Kapalı Çarşı'dan gelen anlık rakamlarla birlikte, altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimi ve buna paralel olarak iç piyasada gram altın başta olmak üzere ziynet türlerindeki güncel alış-satış değerleri yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 2 MART 2026

ÇEYREK ALTIN FİYATI 2 MART 2026

Alış: 12.873,00

Satış: 13.280,00

GRAM ALTIN FİYATI 2 MART 2026

Alış: 7.573,90

Satış: 7.575,03

ONS ALTIN FİYATI 2 MART 2026
Alış 5.362,28 Dolar

Satış: 5.363,42 Dolar

CUMHURİYET ALTINI 2 MART 2026
Alış: 51.327,00 TL

Satış: 52.828,00 TL

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 2 MART 2026
Alış: 7864 TL

Satış: 8140 TL

