İsrail - İran savaşı sonrası altın yerinden fırladı! Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

ALTINA KAÇIŞ SÜRÜYOR
Orta Doğu’da tırmanan gerilim sonrası altın fiyatları yükselişini dördüncü güne taşıdı. Spot altın, ABD ve İsrail’in hamleleriyle 5.379 dolar seviyesini test ederken; piyasa uzmanları Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere dikkat çekiyor.
Küresel piyasalar, Orta Doğu’dan gelen sıcak çatışma haberleriyle sarsılmaya devam ediyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarını artırması ve çatışmaların uzun süreli bir bölgesel savaşa dönüşebileceği ihtimali, yatırımcıları riskli varlıklardan kaçarak güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Spot altın, gün içinde 5.379,87 dolara kadar tırmanmasının ardından, düne oranla yüzde 0,75 artışla 5.372 dolar seviyelerinde dengelendi.
Gram altın ise gün içine 7607 TL'ye kadar tırmanmasının ardından düne oranla yüzde 0,73 artışla 7593 TL seviyesinden işlem görüyor.