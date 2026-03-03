İsrail - İran savaşı sonrası altın yerinden fırladı! Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 3 Mart 2026 Salı günü güncellendi. 2026 yılının en kritik jeopolitik krizi olarak adlandırılan ABD-İsrail-İran gerilimi, 3 Mart sabahı itibarıyla finans koridorlarında deprem etkisi yaratmaya devam ediyor. Haftanın ikinci işlem gününde, Orta Doğu’dan gelen sıcak çatışma haberleri ve Hürmüz Boğazı’na dair arz güvenliği endişeleri, ons altın fiyatlarını son 50 yılın en sert yükseliş ivmesine soktu. Küresel enflasyonist baskının savaş harcamalarıyla perçinleneceği beklentisi, büyük fon yönetimi şirketlerinden küçük yatırımcıya kadar herkesi "sarı metal"e yönlendirdi. Ayrıca yurt içinde gram altın fiyatı, hem ONS desteği hem de döviz kurlarındaki volatilite ile rekor tazeledi. Vatandaşlar büyük bir merakla "Bugün gram altın kaç TL?", "Çeyrek altın satış fiyatı ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 3 Mart Kapalı Çarşı anlık gram altın fiyatları 2026!