İsrail - İran savaşı sonrası altın yerinden fırladı! Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

İsrail - İran savaşı sonrası altın yerinden fırladı! Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları, 3 Mart 2026 Salı sabahına hızlı başladı. Son dakika gram altın fiyatı büyük bir dikkatle takip ediliyor. Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
Orta Doğu’da yaşanan gerilim ve ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri hamleleri, küresel piyasalarda "kara kuğu" etkisi yaratarak altın fiyatlarını tarihi bir zirveye taşıdı. Jeopolitik risklerin tırmanmasıyla birlikte yatırımcıların güvenli liman arayışı hız kazanırken, ONS altın 5.400 dolar sınırını zorlayarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu devasa yükseliş iç piyasada gram altın fiyatlarını artırdı. Kapalıçarşı’da kuyumcu önlerinde yoğunluk yaşanmasına neden olan bu sıcak gelişmeler sonrası; çeyrek altın, Cumhuriyet altını, tam altın ve 22 ayar bilezik alış-satış fiyatları anlık olarak güncelleniyor. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Kapalı Çarşı anlık gram altın fiyatları 3 Mart 2026!

Altın fiyatları 3 Mart 2026 Salı günü güncellendi. 2026 yılının en kritik jeopolitik krizi olarak adlandırılan ABD-İsrail-İran gerilimi, 3 Mart sabahı itibarıyla finans koridorlarında deprem etkisi yaratmaya devam ediyor. Haftanın ikinci işlem gününde, Orta Doğu’dan gelen sıcak çatışma haberleri ve Hürmüz Boğazı’na dair arz güvenliği endişeleri, ons altın fiyatlarını son 50 yılın en sert yükseliş ivmesine soktu. Küresel enflasyonist baskının savaş harcamalarıyla perçinleneceği beklentisi, büyük fon yönetimi şirketlerinden küçük yatırımcıya kadar herkesi "sarı metal"e yönlendirdi. Ayrıca yurt içinde gram altın fiyatı, hem ONS desteği hem de döviz kurlarındaki volatilite ile rekor tazeledi. Vatandaşlar büyük bir merakla "Bugün gram altın kaç TL?", "Çeyrek altın satış fiyatı ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 3 Mart Kapalı Çarşı anlık gram altın fiyatları 2026!

ALTINA KAÇIŞ SÜRÜYOR

Orta Doğu’da tırmanan gerilim sonrası altın fiyatları yükselişini dördüncü güne taşıdı. Spot altın, ABD ve İsrail’in hamleleriyle 5.379 dolar seviyesini test ederken; piyasa uzmanları Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere dikkat çekiyor.

Küresel piyasalar, Orta Doğu’dan gelen sıcak çatışma haberleriyle sarsılmaya devam ediyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarını artırması ve çatışmaların uzun süreli bir bölgesel savaşa dönüşebileceği ihtimali, yatırımcıları riskli varlıklardan kaçarak güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Spot altın, gün içinde 5.379,87 dolara kadar tırmanmasının ardından, düne oranla yüzde 0,75 artışla 5.372 dolar seviyelerinde dengelendi.

Gram altın ise gün içine 7607 TL'ye kadar tırmanmasının ardından düne oranla yüzde 0,73 artışla 7593 TL seviyesinden işlem görüyor.

"GÜVENLİ LİMAN TALEBİNDEN EN BÜYÜK PAYI ALTIN ALIYOR"

Piyasalardaki son durumu değerlendiren KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, çatışmanın kapsamı ve süresine ilişkin belirsizliğin fiyatlamalar üzerinde temel belirleyici olduğunu vurguladı. Waterer, mevcut jeopolitik iklimde altının güvenli liman talebinden en büyük payı aldığını ifade ederek, belirsizlik sürdükçe değerli metallere olan ilginin devam edebileceği öngörüsünde bulundu. Değerli metal, hafta sonu gerçekleşen saldırıların ardından son dört haftanın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.

TEKNİK SEVİYELERDE 5.506 DOLAR HEDEFİ

Piyasa uzmanları, altının teknik grafiğinde kritik seviyelere dikkat çekiyor. Spot altının 5.410 dolar direncini yeniden test edebileceği, bu eşiğin aşılması durumunda yükselişin 5.506 dolara kadar ivme kazanabileceği belirtiliyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 5.302 dolar seviyesi güçlü bir destek konumunda bulunuyor. Bu desteğin kırılması halinde fiyatların 5.194-5.253 dolar bandına kadar geri çekilebileceği ifade ediliyor.

ALTIN FİYATLARI 3 MART 2026

Gram altın fiyatı

Alış: 7.556,85

Satış: 7.558,25

ÇEYREK ALTIN FİYATI 3 MART 2026

Alış: 12.323,00

Satış: 12.573,00

ONS ALTIN FİYATI 3 MART 2026

Alış: 5.319,31Dolar

Satış: 5.320,62 Dolar

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3 MART 2026

Alış: 49.141,00 TL

Satış: 50.022,00 TL

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 3 MART 2026

Alış: 7,556 TL

Satış: 7,736 TL

