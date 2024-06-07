Kredi notu düşük olanlara müjde! Bunları yapın kredi notunuz yükselsin

Kredi başvurusunda bulunan kişinin kredi notunun düşük olması durumunda başvurular kabul edilmez. Bir kişinin halihazırda kredisi vardır ve kredi almak istiyor. Bu kişinin bu krediyi ödeyebileceği banka tarafından onaylanırsa başvuru onaylanır. Banka, vatandaşın krediyi ödemede zorluk yaşayabileceğini düşünüyorsa başvuruları reddeder.

Kredi notunuzu iyileştirmek için neler yapabilirsiniz? İlk olarak, kredi notunuzu sorgulamak, notunuzu düşürmez. Kredi notunuzu olumsuz etkileyen durumlardan biri de kredi başvurusu yapmak ya da başvurunuzun olumsuz sonuçlanması.

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Kredi notunu yükseltmek için ne yapmak gerekiyor?

Diğer bankalar, kredi başvurunuz olumsuz sonuçlansa da bunu görmezler. Bununla birlikte, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) puanı ve başvuruların miktarını inceleyerek riski değerlendirir ve bankaya ona göre kredi hakkı için uyarılar verir. Ancak kredi notunu nasıl yükseltebilirsiniz? Kredi notunu hızla yükseltmek için neler yapılabilir? Kredi notunu yükseltmek için ne kadar zaman gerekir? 1 ay içinde kredi notu kaç puan artabilir? Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, kredi notu ile ilgili önemli bilgiler verdi.

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Temel neden, kredili ürünlerin zamanında ödenmemesi. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, "Özellikle kredili ürün dediğimiz; kredi ya da kredi kartı borcunuzu anında ödemediğiniz anlamına geliyor" dedi. Zamanında ödeme yapılmadığında kredi notunuz düşüyor. Bu ana neden. Kredi verilen malların zamanında ödenmemesi.İfadelerini yaptı.

İnsanlar kredi talep ediyor. Kredi çekmek için kredi notlarının yüksek olması gerekir. Çok acil bir krediye ihtiyaç duyabilirler."dedi. Kredi notunu yükseltmek için ne yapmalı?

Son ödeme tarihinden önce kredi kartı ödemelerini düzenli olarak yaparsanız, notunuzu yükseltebilirsiniz. Bir bankadan maaş alıyorsunuz. Bu bankadan düşük limitli bir kredi kartı alabilir ve maaşınızla kredi kartını kullanabilirsiniz. Az harcama yaparsanız, borç maaşınızdan otomatik olarak kesileceği için düzenli bir ödeme yapacaksınız. Son ödeme tarihinden önce öderseniz kredi notunuz iyileşecektir.