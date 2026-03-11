Altın fiyatlarında ibre yukarı döndü: Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç lira ediyor?
Yayınlanma:
11 Mart 2026 10:09
ABD-İran çatışmasının sona erme ihtimali olduğunu açıklanmasıyla birlikte enflasyon endişelerinin azalması ile altın fiyatları da sınırlı yükseliş gösterdi. Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç lira ediyor? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarında son durum, ekonomi grafiklerine anlık ve canlı olarak yansıyor. Gram altın, çeyrek altın, ata altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, 11 Mart 2026 Çarşamba günü yatırımı olanlar tarafından dikkatle takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün ABD-İran çatışmasının sona erme ihtimali olduğunu açıkladı. Bu gelişmeyle altın da ibre yukarı döndü. Bununla birlikte enflasyon endişelerinin azalması ile altın fiyatları da sınırlı yükseliş gösterdi. Diğer taraftan uzmanlar Orta Doğu’da savaşın uzaması halinde yatırımcıların yeniden altına yönelebileceğini ifade ediyor. Yeni işlem gününde gram altın açılışını 7.373 TL'den, ONS altın ise 5.206 dolar seviyelerinden yaptı. Çeyrek altın ise güne 12.216 TL'den başladı. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile Kapalıçarşı ve serbest piyasa anlık alış satış fiyatı tablosu anbean gelişmelerle kontrol ediliyor. Peki Bugün Gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç lira ediyor? İşte 11 Mart 2026 Çarşamba altın fiyatları son dakika canlı takip ekranı...
Gram altın ve çeyrek altın fiyatları son dakika verileri, küresel gelişmelerle yakından takip ediliyor. ABD İran çatışması ve Orta Doğu'daki gerginlikler devam ederken, altın fiyatları enflasyon beklentisinin azalması ile sınırlı yükseliş gösterdi. Diğer taraftan ABD tüketici enflasyonu verisi ve ABD çekirdek enflasyon göstergesi (PCE) de piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Her iki veri Fed'in faiz kararı için önem taşıyor. Fed'in faize yönelik alacağı karar da altının hareketine yön verecek önemli bir unsur. Bu gelişmelerle birlikte altının ons fiyatı, yeni güne 5.206 dolardan başladı. Gram altın ise 7.373 TL ve çeyrek altın da 12.216 TL'den günün açılışını yaptı. Peki altın fiyatları son durum nedir? Gram altın, çeyrek altın, ONS altın alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte altın fiyatları tablosu...
11 MART 2026 ALTIN FİYATLARI GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı:7.378,03 TL
Gram altın satış fiyatı:7.378,89 TL
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Çeyrek altın alış fiyatı:12.065,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:12.224,00 TL
ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın alış (USD) fiyatı:5.202,72
Ons altın satış (USD) fiyatı:5.203,42
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış fiyatı:48.114,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı:48.640,00 TL