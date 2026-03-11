Altın fiyatlarında ibre yukarı döndü: Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç lira ediyor?

Altın fiyatlarında son durum, ekonomi grafiklerine anlık ve canlı olarak yansıyor. Gram altın, çeyrek altın, ata altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, 11 Mart 2026 Çarşamba günü yatırımı olanlar tarafından dikkatle takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün ABD-İran çatışmasının sona erme ihtimali olduğunu açıkladı. Bu gelişmeyle altın da ibre yukarı döndü. Bununla birlikte enflasyon endişelerinin azalması ile altın fiyatları da sınırlı yükseliş gösterdi. Diğer taraftan uzmanlar Orta Doğu’da savaşın uzaması halinde yatırımcıların yeniden altına yönelebileceğini ifade ediyor. Yeni işlem gününde gram altın açılışını 7.373 TL'den, ONS altın ise 5.206 dolar seviyelerinden yaptı. Çeyrek altın ise güne 12.216 TL'den başladı. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile Kapalıçarşı ve serbest piyasa anlık alış satış fiyatı tablosu anbean gelişmelerle kontrol ediliyor. Peki Bugün Gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç lira ediyor? İşte 11 Mart 2026 Çarşamba altın fiyatları son dakika canlı takip ekranı...