Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın 9 Mart 2026 canlı ve anlık ekonomi grafikleri ile takip ediliyor. Altın fiyatları ne kadar oldu, 1 gram altın alış ve satış fiyatı kaç TL? soruları da yatırımcıların gündemine geldi. Analistler, artan jeopolitik risklerin etkisiyle değer kazanması beklenen değerli metallerin, faiz indirimi ihtimalinin zayıflamasıyla bu yükseliş potansiyelinin sınırlanarak değer kaybettiğini belirtti. Tüm bu dinamiklerin ışığında, hem uzun vadeli tasarruf sahipleri hem de kısa vadeli al-sat yapanlar için piyasadaki alış-satış fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte, 9 Mart 2026 Pazartesi Kapalı Çarşı gram altın fiyatları son durum tablosu 2026!