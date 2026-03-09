  1. Anasayfa
Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?
ABD Merkez Bankasının faiz indirim ihtimallerinin azalması, altın ve gümüş gibi değerli metaller ve baz metallerin fiyatlamalarına olumsuz yansıdı. Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte ayrıntılar...
Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın 9 Mart 2026 canlı ve anlık ekonomi grafikleri ile takip ediliyor. Altın fiyatları ne kadar oldu, 1 gram altın alış ve satış fiyatı kaç TL? soruları da yatırımcıların gündemine geldi. Analistler, artan jeopolitik risklerin etkisiyle değer kazanması beklenen değerli metallerin, faiz indirimi ihtimalinin zayıflamasıyla bu yükseliş potansiyelinin sınırlanarak değer kaybettiğini belirtti. Tüm bu dinamiklerin ışığında, hem uzun vadeli tasarruf sahipleri hem de kısa vadeli al-sat yapanlar için piyasadaki alış-satış fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte, 9 Mart 2026 Pazartesi Kapalı Çarşı gram altın fiyatları son durum tablosu 2026!

Canlı altın fiyatları 9 Mart 2026 tarihinde güncellendi. İran Petrol ve doğal gaz başta olmak üzere enerji emtialarında jeopolitik risk primi öne çıkarken bu gelişmenin etkisi ve enflasyon beklentileri üzerinden ABD Merkez Bankasının faiz indirim ihtimallerinin azalması, altın ve gümüş gibi değerli metaller ve baz metallerin fiyatlamalarına olumsuz yansıdı. Kapalı Çarşı'dan gelen anlık rakamlarla birlikte, altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimi ve buna paralel olarak iç piyasada gram altın başta olmak üzere ziynet türlerindeki güncel alış-satış değerleri yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI 9 MART 2026
Gram altın fiyatı

Alış: 7.225,79

Satış: 7.226,88

ÇEYREK ALTIN FİYATI 9 MART 2026
Alış: 11.994,00

Satış: 12.106,00

ONS ALTIN FİYATI 9 MART 2026
Alış 5.083,92 Dolar

Satış: 5.085,02 Dolar

CUMHURİYET ALTINI 9 MART 2026
Alış: 47.828,00 TL

Satış: 48.187,00 TL

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 9 MART 2026
Alış: 7310 TL

Satış: 7415 TL

