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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'a soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlattı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'a soruşturma!
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TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma açıldı

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "Gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'a soruşturma!

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın Olağan Genel Kurulunda iktidara yönelik "Yolsuzluk, dolandırıcılık, karaborsa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, galiba artık şirket kurmaktan daha kolay" eleştirileri tepki çekmişti.

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