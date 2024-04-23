Kimlikle başvurana 12 bin TL! Faizsiz şekilde verilecek

Başvuru için son günler! 12 bin TL ödeme yapılacak. O banka faizsiz kredi fırsatı sunuyor.

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Kimlikle başvurana 12 bin TL! Faizsiz şekilde verilecek

Kimliğiyle başvuru yapanlara 12 bin TL ödül verilecektir. Haberimizden tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

Başvuru Yapanlara 12 Bin TL Ödeme Yapılacak

Vatandaşın nakit sıkıntısı son zamanlarda günden güne artarken, bankaların nakit kampanyaları da büyük ilgi görüyor. İş Bankası'nın en son açıklamasına göre müşterilere özel faizsiz 12 bin TL ödeme yapılacak. Krediden yararlanmak için başvurular, İş Bankası mobil uygulaması aracılığıyla kolayca yapılabilir.

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Acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak için faizsiz avans seçeneği kullanabilir ve taksitlerinizi kolayca ödeyebilirsiniz. Bankanın müşterisi olan tüm müşteriler, mobil uygulamayı kullanarak kampanyaya başvurabilir. Kampanya faiz içermez.

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