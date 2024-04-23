Yarın emekli olabilirsiniz! Erken emekliliğe yol açan hastalıklar neler?

Engelli hakları ve malulen emeklilik, sağlık sorunlarına bağlı olarak erken emeklilikle ilgili sorunlardır. Bununla birlikte, bu kategoriler arasında önemli farklılıklar ve dikkate alınması gereken koşullar vardır. Hangi hastalıklar erken emekliliğe izin verir? Malulen emeklilik için gerekli koşullar neler?

Malun emekliliği neden olan hastalıklar nelerdir?

Sosyal Güvenlik Mevzuatı kapsamına giren ve erken emekliliğe neden olan hastalıklar açıklanmıştır. Sigorta kapsamında çalışanlar, çeşitli nedenlerle emeklilik hakkına sahip olabilir. Engelli hakları ve malulen emeklilik, sağlık sorunlarına bağlı olarak erken emekliliğin iki ana kategorisini oluşturur. Yine de her iki grup arasında önemli farklılıklar var. Bu hastalıkları olan kişiler daha erken emekli maaşı alabilir. Bu mesleklerin hangileri olduğu ise ayrı bir konudur.

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Sigortalı çalışanlar, çeşitli sağlık sorunlarından dolayı erken emeklilik hakkına sahiptir. Bu nedenle, sağlık durumu kötüleşen veya rapor alan kişiler için erken emeklilik fırsatları çok önemlidir. Bu ihtiyacı karşılamak için Sosyal Güvenlik Mevzuatı özel düzenlemeler içerir.

Kanser

Epilepsi

Parkinson hastalığı

Beyin tümörleri

Behçet hastalığı

Organ nakli (kemik iliği hariç)

AIDS

Tüberküloz

Siroz

Zeka geriliği

Şizofreni

Bipolar bozukluk

Multipl skleroz (MS)

Serebral palsi

Felç

Uzuv kayıpları

Demans

Görme kaybı

Malulen emeklilik hakkı, her hastalık için geçerli olmayabilir. Bu emeklilik için belirli sağlık koşulları gereklidir. Malulen emekli olunabilecek hastalıklar şunlardır:

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Malulen emeklilik için gerekli koşullar nelerdir?

Malulen emekli olmak için belirli yasal şartlar vardır. Bu koşullar:

Sigortalı çalışma koşulu: Çalışanların en az on yıl kesintisiz sigortalı olarak çalışmış olmaları gerekir.

Prim ödeme şartı: Sigortalı en az 1800 gün prim ödemesi yapmalıdır.

Malullük olayının zamanlaması: Sigortalının işe başlama tarihinden sonra malullük durumu meydana gelir.

Maluliyet belgesi: Bir çalışanın yaralanması durumunda, resmi sağlık kurumundan alınan bir rapor gereklidir.