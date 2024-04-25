Son dakika! Merkez bankası faizi değiştirmedi!

Merkez bankasından ''Enflasyon'' mesajı: ''Enflasyon hedefine yaklaşana kadar, faiz oranları değişmeyecek ''

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Son dakika! Merkez bankası faizi değiştirmedi!

Merkez bankasından son dakika açıklama: ''Enflasyon hedefine yaklaşana kadar faiz sabit kalacak''

Merkez bankası politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu.

Merkez bankasından önemli açıklama: '' Dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecek''

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Son dakika! Merkez bankası faizi değiştirmedi!Son dakika! Merkez bankası faizi değiştirmedi!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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