Merkez bankasından son dakika açıklama: ''Enflasyon hedefine yaklaşana kadar faiz sabit kalacak''
Merkez bankası politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu.
Merkez bankasından önemli açıklama: '' Dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecek''
Son dakika! Merkez bankası faizi değiştirmedi!
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber