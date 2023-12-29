Merkez Bankası, 2024 Yılına İlişkin Yol Haritasını Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl kapanışını yol haritasıyla tamamladı. 29 Aralık Cuma günü TCMB, 2024 yılına ilişkin yol çizelgesini paylaştı. Enflasyon, KKM ve asgari ücret konularına değinen yazıda önemli metinler dikkat çekti.

YAYINLAMA
Google News
Merkez Bankası, 2024 Yılına İlişkin Yol Haritasını Açıkladı

Merkez Bankası, 2024 yılı Para ve Kur Politikası Raporu’nu yayımladı. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada 57 maddelik bir rapor paylaşıldı. Pek çok konuya değinen TCMB, hedeflerini de yineledi.

MERKEZ BANKASI’NDAN ‘ENFLASYON’ VE ‘İSTİKRAR’ MESAJI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftanın ve yılın son iş gününde yeni bir yol haritası paylaştı. 2024 yılına ilişkin yol haritasında fiyat istikrarı ve enflasyon mesajı tekrar öne çıktı.

TCMB, “Sahip olunan tüm araçlar bu amaç doğrultusunda kullanılmaya devam edilecektir. Fiyat istikrarını destekleyici bir unsur olarak finansal istikrar da gözetilecektir” dedi. 'Para politikası ve iletişimi' başlıklı ana bölümünde ise yüzde 5’lik enflasyon vurgusuna dikkat çekildi.

cosme-program-dahilinde-kobi-lere-3-milyar-liralik-destek-verilecek-h277669-f04f4.jpg

“ŞUBAT’TA ENFLASYON YAVAŞLAYACAK”

“Aylık enflasyondaki söz konusu artışın şubat ayı ve sonrasında yavaşlayarak, yılın ilk yarısında enflasyonun ana eğilimindeki düşüşe yakın seyredeceği tahmin edilmektedir.”

“YABANCI KAYNAKLI DESTEKLER”

“Son dönemde yapılan anlaşmalar ile teknoloji yatırımlarını ve üretim kapasitesini geliştirecek alanlara yoğunlaşacak doğrudan yabancı yatırımlar önümüzdeki dönemde dış finansmanı destekleyecek.”

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Böyle ucuzluk görülmedi! Tarım Kredi Market'ten 2023 yılı son dev indirimli ürün kampanyası
Böyle ucuzluk görülmedi! Tarım Kredi Market'ten 2023 yılı son dev indirimli ürün kampanyası
Çalışan emeklilerin beklediği haber! 5 bin TL ikramiye bugün hesaplarda!
Çalışan emeklilerin beklediği haber! 5 bin TL ikramiye bugün hesaplarda!
BİM'den yıl sonu süper indirim Kampanyası! 27 Arlık - 2 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürün kataloğunu yayınladı
BİM'den yıl sonu süper indirim Kampanyası! 27 Arlık - 2 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Asgari ücreti bir ay önce bilmişti! Fatih Portakal bu kez emekliye yapılacak zammı açıkladı
Asgari ücreti bir ay önce bilmişti! Fatih Portakal bu kez emekliye yapılacak zammı açıkladı
Son Haberler
Aleyna Tilki öyle bir paylaşım yaptı ki: Selin Ciğerci kendini tutamayıp yorum yaptı
Aleyna Tilki öyle bir paylaşım yaptı ki: Selin Ciğerci kendini tutamayıp yorum yaptı
Merkez Bankası, 2024 Yılına İlişkin Yol Haritasını Açıkladı
Merkez Bankası, 2024 Yılına İlişkin Yol Haritasını Açıkladı
Acun Ilıcalı yine konuştu! Serveti ve Adnan Oktar iddialarını Cüneyt Özdemir sordu
Acun Ilıcalı yine konuştu! Serveti ve Adnan Oktar iddialarını Cüneyt Özdemir sordu
Neler oluyor? Galatasaray Fenerbahçe derbisi dakikalar kala büyük kriz! İki takımda "maça çıkmayız" resti attı!
Neler oluyor? Galatasaray Fenerbahçe derbisi dakikalar kala büyük kriz! İki takımda "maça çıkmayız" resti attı!
Altın yatırımı yapacak olanlar dikkat! Gram altında tarihi zirveler geldi: Uzman isim, alım yerini açıkladı…
Altın yatırımı yapacak olanlar dikkat! Gram altında tarihi zirveler geldi: Uzman isim, alım yerini açıkladı…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıkladı! Toplam rezervleri yükseldi!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıkladı! Toplam rezervleri yükseldi!
Çok Okunanlar
Böyle ucuzluk görülmedi! Tarım Kredi Market'ten 2023 yılı son dev indirimli ürün kampanyası
Böyle ucuzluk görülmedi! Tarım Kredi Market'ten 2023 yılı son dev indirimli ürün kampanyası
BİM'den yıl sonu süper indirim Kampanyası! 27 Arlık - 2 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürün kataloğunu yayınladı
BİM'den yıl sonu süper indirim Kampanyası! 27 Arlık - 2 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürün kataloğunu yayınladı
BOTAŞ'tan yeni yıl sürprizi! Herkes zam bekliyordu, ters köşe yaptı!
BOTAŞ'tan yeni yıl sürprizi! Herkes zam bekliyordu, ters köşe yaptı!
Neler oluyor? Galatasaray Fenerbahçe derbisi dakikalar kala büyük kriz! İki takımda "maça çıkmayız" resti attı!
Neler oluyor? Galatasaray Fenerbahçe derbisi dakikalar kala büyük kriz! İki takımda "maça çıkmayız" resti attı!
Vatandaş dikkat! 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla kimlik, pasaport, ehliyet ve daha nice kağıtlara zam gelecek: İşte yeni fiyatlar…
Vatandaş dikkat! 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla kimlik, pasaport, ehliyet ve daha nice kağıtlara zam gelecek: İşte yeni fiyatlar…
Altında FED etkisi! Altın zirve yaparak tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor, 28 Aralık Perşembe güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Altında FED etkisi! Altın zirve yaparak tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor, 28 Aralık Perşembe güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Yorumlananlar
Can Ataklı'dan şehit ailesine büyük saygısızlık: Kimsin lan kimsin?
Can Ataklı'dan şehit ailesine büyük saygısızlık: Kimsin lan kimsin?
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteorolojiden kar fırtına ve şiddetli yağmur uyarısı, 25 Aralık Pazartesi hava durumu
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteorolojiden kar fırtına ve şiddetli yağmur uyarısı, 25 Aralık Pazartesi hava durumu
Bayraktar TB3'ten gurur verici yeni haber! Havada kalma rekoru kırdı!
Bayraktar TB3'ten gurur verici yeni haber! Havada kalma rekoru kırdı!
Kafalarına göre her gün zam yapanlara kötü haber! 'Ben istediğim zammı yaparım' dönemi bitiyor
Kafalarına göre her gün zam yapanlara kötü haber! 'Ben istediğim zammı yaparım' dönemi bitiyor