Merkez Bankası, 2024 Yılına İlişkin Yol Haritasını Açıkladı

Merkez Bankası, 2024 yılı Para ve Kur Politikası Raporu’nu yayımladı. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada 57 maddelik bir rapor paylaşıldı. Pek çok konuya değinen TCMB, hedeflerini de yineledi.

MERKEZ BANKASI’NDAN ‘ENFLASYON’ VE ‘İSTİKRAR’ MESAJI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftanın ve yılın son iş gününde yeni bir yol haritası paylaştı. 2024 yılına ilişkin yol haritasında fiyat istikrarı ve enflasyon mesajı tekrar öne çıktı.

TCMB, “Sahip olunan tüm araçlar bu amaç doğrultusunda kullanılmaya devam edilecektir. Fiyat istikrarını destekleyici bir unsur olarak finansal istikrar da gözetilecektir” dedi. 'Para politikası ve iletişimi' başlıklı ana bölümünde ise yüzde 5’lik enflasyon vurgusuna dikkat çekildi.

“ŞUBAT’TA ENFLASYON YAVAŞLAYACAK”

“Aylık enflasyondaki söz konusu artışın şubat ayı ve sonrasında yavaşlayarak, yılın ilk yarısında enflasyonun ana eğilimindeki düşüşe yakın seyredeceği tahmin edilmektedir.”

“YABANCI KAYNAKLI DESTEKLER”

“Son dönemde yapılan anlaşmalar ile teknoloji yatırımlarını ve üretim kapasitesini geliştirecek alanlara yoğunlaşacak doğrudan yabancı yatırımlar önümüzdeki dönemde dış finansmanı destekleyecek.”